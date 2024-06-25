AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu ile DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş arasındaki söz düellosu, küfürlerle dolu ağır ithamlara dönüştü. İşte meclisteki olaylı anların perde arkası!

Kürsüde Gergin Başlangıç

DEM Parti Milletvekili Meral Danış Beştaş, kürsüye çıkarak AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu hakkında ciddi iddialarda bulundu. Beştaş, "Galip Ensarioğlu, benim adımı vermeden basın üzerinde yapılan bir tartışmayı ifade etti. Diyarbakır'da kayyum olarak atanan valinin yolsuzluk yaptığını ve Ensarioğlu'nun da bu olaylarla bağlantısı olduğunu söylemiştim," dedi.

Ensarioğlu'ndan Sert Tepki

Bu suçlamalar karşısında sinirlenen Ensarioğlu, yerinden bağırarak Beştaş'a tepki gösterdi. "İspat etmezsen şerefsizsin!" diye bağıran Ensarioğlu'na, Beştaş'tan anında cevap geldi: "Sensin şerefsiz, terbiyesiz!"

Oturuma Ara Verildi

Ensarioğlu ve Beştaş arasındaki gerginlik, meclis sıralarına da yansıdı. Diğer milletvekillerinin de tartışmaya dahil olmasıyla ortam iyice gerildi. Meclis Başkanvekili Celal Adan, tansiyonu düşürmek amacıyla oturuma 10 dakika ara vermek zorunda kaldı.

Beştaş’ın İddiaları: “Kaç Kişiyi İşe Aldığını Soralım”

Beştaş, konuşmasında Ensarioğlu'nu Diyarbakır'da kayyum döneminde yolsuzluk ve rüşvetle suçladı. "Bütün Diyarbakır'a soralım, Galip Ensarioğlu'nun kayyum döneminde işe almak için ne kadar para aldığını, kaç kişiyi işe aldığını soralım," dedi.

Ensarioğlu'nun Yanıtı: “İspat Etmezsen Şerefsizsin”

Ensarioğlu, Beştaş'ın iddialarına karşılık çok sert bir dille yanıt verdi. "İspat etmezsen şerefsizsin!" sözleri meclis genel kurulunda yankılanırken, Beştaş bu ağır ithamı geri çevirmedi ve Ensarioğlu'na "Sensin şerefsiz, terbiyesiz!" diyerek tepki gösterdi.

Meclis Başkanvekili’nin Müdahalesi

Gerginliğin daha fazla tırmanmasını engellemek amacıyla Meclis Başkanvekili Celal Adan, oturuma 10 dakika ara verdi. Aranın ardından milletvekilleri, tansiyonu düşürmeye çalıştı ancak yaşanan olay, TBMM tarihinde unutulmayacak anlardan biri olarak kayıtlara geçti.

Olayın Ardından Neler Yaşandı?

Oturumun yeniden başlamasıyla birlikte mecliste gerginlik kısmen de olsa yatıştırıldı. Ancak Ensarioğlu ve Beştaş arasındaki küfürleşme ve sert ithamlar, TBMM'nin saygınlığına gölge düşürdü. Meclisteki bu olaylı anlar, kamuoyunda geniş yankı buldu ve milletvekillerinin sorumlulukları bir kez daha gündeme geldi.