Tatvan ilçesinde dün akşam başlayan ve gece boyunca etkisini sürdüren sağanak yağış, yüksek bölgelerde yerini kara bıraktı. Sabah saatlerinde beyaz örtüyle kaplanan Tatvan-Van arasındaki Kesan Deresi ve Anadere gibi yüksek rakımlı bölgelerde kar kalınlığının birkaç santimetreye ulaştığı bildirildi.

Hava sıcaklığının hissedilir derecede düşmesiyle birlikte Tatvan merkezde soğuk hava kendini iyiden iyiye hissettirmeye başladı.

Meteoroloji yetkilileri, önümüzdeki günlerde de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceğini belirterek, vatandaşları buzlanma ve ani sıcaklık düşüşlerine karşı uyardı.