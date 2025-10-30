Edinilen bilgilere göre olay, Van Kalesi’nde meydana geldi. Kale bölgesine gelerek Kur’an-ı Kerim okuduğu öğrenilen 40 yaşlarındaki bir vatandaş, dengesini kaybederek yüksekten düştü.
Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, olayı hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu bulunduğu yerden alınan yaralı vatandaş, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: Wanahber: Mecnun Çali