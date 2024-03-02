Tarım ve Orman Bakanlığı Taşra Teşkilatı Hizmet Birimlerinde 4857 Sayılı İş Kanunu Kapsamında İstihdam Edilmek Üzere İlana Çıkılan 1.500 Tarım İşçisi Alımı Kura Sonucu bakanlığın sitesinde yayınlandı.

Yapılan açıklamada kazanan adayların en geç 19.03.2024 tarihi mesai saati sonuna kadar Bakanlığın Personel Genel Müdürlüğüne Tarım ve Orman Bakanlığı Atatürk Konferans Salonundaki evrak teslim birimine (Adres: Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı, No: 161, 06800, Çankaya/Ankara) müracaat edilerek, belgelerini teslim etmeleri gerektiği belirtildi.

Belge tesliminin şahsen yapılacağı, posta, kargo, kurye ile yapılan başvuruların kabul edilmeyeceği aktarıldı.

Kura sonuçlarına ve detaylara aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

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