Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, arpa ekim alanlarında geçen seneye göre yüzde 4'lük, buğdayda yüzde 7'lik bir artış olduğunu belirterek, "Buğday ve arpa konusunda yağışlar önemli, burada kritik bir eşikteyiz. Özellikle Mayısın 15'ine kadarki yağışları yakinen takip edeceğiz." dedi.

Yumaklı, Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde Türkiye Yem Sanayicileri Birliğinin düzenlediği "15. Uluslararası Yem Kongresi ve Yem Sergisi"nin açılışında, tohumdan çatala kadar olan yolculuktaki en önemli duraklardan birinin de yem sektörü olduğunu söyledi.

Bitkisel üretim olmadan hayvansal üretimin olmayacağını aktaran Yumaklı, et, süt, yumurta ve diğer hayvansal ürünlerin temel girdisi olan yemin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de stratejik sektör olduğunu vurguladı.

Yem sektörünün dününü, bugününü ve yarınını değerlendirecekleri kongre ve serginin önemine işaret eden Yumaklı, 6 Şubat depremlerinde Bakanlıkla koordineli olarak 16 bin tonun üzerinde yem tedariki yapan sektöre teşekkür etti.

Bakanlık olarak, bitkisel ve hayvansal üretimi geliştirmek ve rekabet gücünü artırmak için plan, politikalar yol haritaları hazırladıklarını belirten Yumaklı, plan ve politikanın mevcut şartlar düşünüldüğünde kolay, risk faktörlerini işin içine katınca zor olduğuna değindi.

Yumaklı, özellikle bölge coğrafyasında gündemlerin çok hızlı değiştiğini ve bunun başta tarım olmak üzere tüm sektörleri etkilediğine değinerek, savaşların, salgınların, depremlerin, küresel ısınmanın, ortaya çıkan kuraklık, sel felaketi ve orman yangınlarının risk faktörleri olduğunu aktardı.

"Karma yem üreten işletme sayısı 1624'ye yükseldi"

Gıda israfı noktasında gerekli tedbirleri alarak, tarımsal üretim konusunda ulaşmak istedikleri hedeflerin büyük olduğunu bildiren Yumaklı, "Hayvansal üretimin ana hammaddesi yemdir. Ülkemiz yem sektörü, son dönemde yaptığı atılımlarla önemli başarılarıyla öne çıkmakta. 2023 yılı sonu itibarıyla ülkemizdeki karma yem üreten işletme sayısı 1624'ye yükseldi. Üretim kapasitesi de yıllık 34,3 milyon ton. Ülke olarak bu kapasitemizin yüzde 81'ini kullanıyoruz. Bizler dünyada yedinci, Avrupa'da en fazla üretim yapan birinci ülkeyiz." diye konuştu.

Bakanlık olarak bu alandaki AR-GE faaliyetlerini, kamu-üniversite-özel sektör işbirliğini desteklediklerini belirten Yumaklı, şöyle devam etti:

"Ülkemizin bir gerçeği var. O da yem hammaddesine olan ihtiyaç. Bu ihtiyacın bir bölümünü ithalatla karşılamaya çalışıyoruz. Ancak bizde bir söz vardır. 'Elden gelen öğün olmaz, o da vaktinde bulunmaz' diye. Son dönemde çok farklı sektörler için yeni normallere istinaden tüm ülkelerin tekraren gıdaya arz güvenliğini merkeze koyarak birtakım planlamalar yaptıklarını kendilerini güvenli alanda tutmak üzere bazı politikalar geliştirdiklerini söylemek isterim. Özellikle sektörümüze yurt dışı bağımlılık konusunda tekraren çok yoğun çalışma gerektiğini söylemek istiyorum. Daha fazlasını yapmaya ihtiyacımız ve yarınlara hazır olma ihtiyacımız her şeyden önemli."

Yıl sonunda tarımsal üretim planlamasına geçilecek

Yumaklı, yem hammaddeleri için geçen yıl nisanda devrim niteliğinde kararlar alıp, yasal altyapılarını oluşturup devreye soktuklarını hatırlatarak, bitkisel ve hayvansal üretim için stratejik öneme sahip ürünlerin planlı şekilde üretilmesini sağlayacaklarını aktardı.

Bu düzenlemeleri sahaya aktarmak için yoğun eğitim çalışması yaptıklarını anlatan Yumaklı, "Bunlar, işlenmeyen arazilerin üretime kazandırılması, tarımsal üretim yapılan tüm alanların kayıt altına alınması, üretimin planlı tarımsal üretime geçilmesi, suya göre tarımın yapılması ve sözleşmeli üretimin yaygınlaştırılmasıdır." diye konuştu.

Hayvansal üretimdeki ihtiyaçları karşılamak için şubat ayı sonunda hayvancılık politikalarını açıkladıklarını vurgulayan Yumaklı, "2024 yılı ekim döneminden itibaren tarımsal üretim planlamasını stratejik ürünlerden başlamak üzere hayata geçirmiş olacağız." ifadelerini kullandı.

Yeni üretim sezonun başında olduklarının altını çizen Yumaklı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Arpa ekim alanlarında geçen seneye göre yüzde 4'lük, buğdayda yüzde 7'lik bir artış var. Dane mısır üretiminde çok önemli üretim rakamına ulaşmıştık. İnşallah 2024'te de yeni bir rakama ulaşacağımızı düşünüyoruz. Buğday ve arpa konusunda yağışlar önemli, burada kritik bir eşikteyiz. Özellikle Mayısın 15'ine kadarki yağışları yakinen takip edeceğiz. 1 Ekim 2023 -15 Nisan 2024 tarihlerinde yağışlarda, normaline göre yüzde 4,4, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25,5 artış gerçekleşti. Bunların bölgesel olduğunu unutmamak gerekir."

Yem sektörünün üretime olan duyarlılığını önemsediklerini vurgulayan Yumaklı, "Son dönemde özellikle rasyonelliği, gerçekliği olmayan birtakım bahanelerle bazı ürünlerin fiyatlarının artırılması konusu da hepimizin dikkatlerindedir. Bunlarla ilgili gereğini yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Türkiye Yem Sanayicileri Birliği Başkanı M.Ülkü Karakuş da birliğin çalışmalarını anlattı.

Yumaklı ve beraberindekiler, açılışını yaptıkları sergiyi gezdi.