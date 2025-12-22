Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın üzerinde çalıştığı “İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı” ile 25 yaş üzeri araçlar hurdaya ayrılacak, şartları sağlayan ailelere ÖTV’siz sıfır otomobil alma imkânı tanınacak. Proje ile 25 yaşını doldurmuş araçların trafikten çekilmesi hedefleniyor. Bu araçları hurdaya ayıran vatandaşların, ÖTV muafiyetiyle sıfır otomobil alabilmesinin önü açılacak.

Düzenleme, hem trafikteki eski araç sayısını azaltmayı hem de yerli üretimi teşvik etmeyi amaçlıyor. Aynı zamanda dar gelirli ailelerin otomobil sahibi olmasını kolaylaştıracak bir adım olarak görülüyor.

ÇOK ÇOCUKLU AİLELERE ÖZEL FİNANSMAN MODELİ

Programın en dikkat çeken başlıklarından biri ise çocuk sayısına göre sağlanacak avantajlar. Özellikle 3 ve üzeri çocuğu bulunan aileler için uzun vadeli ödeme seçenekleri, düşük taksitli finansman imkânları ve daha esnek kredi modelleri planlanıyor. Böylece ilk kez sıfır otomobil alacak ailelerin yükünün hafifletilmesi hedefleniyor.

MECLİS’E 2025 BİTMEDEN GELMESİ BEKLENİYOR

Dar gelirli ailelerin ilk otomobillerine daha kolay ulaşmasını amaçlayan düzenlemenin, 2025 yılı bitmeden Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulması planlanıyor. Meclis sürecinin ardından programın detaylarının netleşmesi bekleniyor.

SADECE YERLİ VE BELLİ ORANDA ÜRETİM ŞARTI VAR

ÖTV muafiyetinin geçerli olacağı araçlar da şimdiden merak konusu. Açıklamalara göre destek, Türkiye’de üretilen ve en az yüzde 40 yerlilik oranına sahip otomobilleri kapsayacak