Bayraktar, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, bu yıl 65 ilde etkili olan zirai don nedeniyle tarımsal üretimde önemli ölçüde kayıplar meydana geldiğini bildirdi.

Zirai don nedeniyle ürünleri hasar gören çiftçilere destekleme ödemesi yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandığını hatırlatan Bayraktar, karara göre sigortası olmasa da ÇKS'ye kayıtlı çiftçilerin girdi maliyetlerinin, hasar alanları ve oranları nispetinde karşılandığını aktardı. Bayraktar, birçok çiftçinin, yanlış yönlendirmeler ve bilgi eksikliği neticesinde bu desteklere 24 Temmuz olarak belirlenen son başvuru tarihine kadar başvuramadığını belirterek, "Başvuramayan çiftçilerimiz mağdur edilmemeli ve onlar da kapsama alınmalıdır." talebinde bulundu.

Bayraktar, 1 Eylül'de başlayan 2025-2026 tarımsal üretim dönemi ÇKS başvurularının 31 Aralık'ta sona ereceğini bildirerek, yönetmelik değişikliğiyle miras ve intikal sorunları nedeniyle kayıt yapılamayan arazilerin kayıt altına alınmasının önünün açıldığını, kayıtlılığın arttığını ifade etti.

"Birliğimizin ÇKS veri girişlerini üstlenmesiyle çiftçimize daha iyi hizmet sunulacak"

Kayıtlı üretim bilgilerinin güncellenmesi ile ikinci ve üçüncü ekim dikim bilgilerinin bildirilmesi işlemlerinin, başvuru sahibinin talebi üzerine üretim yılı sonuna kadar tespit komisyonu marifetiyle yapılabileceğine dikkati çeken Bayraktar, "Ayrıca beyan edilen üretim bilgilerinde Bakanlık tarafından farklılık olduğunun tespiti halinde, üretim yılı boyunca re'sen düzeltmeler yapılabilecek. Yine yapılan değişiklikle, hazine adına tespit ve tescil edilmiş veya devletin hüküm ve tasarrufu altında olan tarım arazilerinde kira sözleşmesi bulunmaması durumunda taahhütname ile başvurulabilecek." bilgisini verdi.

Bayraktar, Tarım ve Orman Bakanlığı ile TZOB arasında geçen yıl "Çiftçi Kayıt Sistemi Başvurularının Alınması ve Veri Girişi Yetkisi Devrine İlişkin Protokol" imzalandığını, bu kapsamda 2024 yılında ÇKS veri girişlerinin üç pilot ilde ziraat odalarınca yapıldığını anımsattı.

Bu yıl protokolün kapsadığı il sayısının 21'e çıkarıldığına işaret eden Bayraktar, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Önümüzdeki iki yıl içerisinde uygulamanın 81 ili kapsayacak şekilde yaygınlaşması için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Birliğimizin ÇKS veri girişlerini üstlenmesiyle, Bakanlığımızın il ve ilçe müdürlüklerinde bu görevi yapan teknik personel çiftçimize daha fazla zaman ayırabilecek, daha iyi hizmet sunabilecek. ÇKS başvurularının bitmesine kısa bir süre kaldığı için bugünlerde yoğunluk daha da arttı. Yıl sonuna kadar ÇKS işlemlerinin bitmesi için ziraat odalarımız büyük gayretle çalışmalarını sürdürüyor."