Parlamentonun onayladığı yasa tasarısına göre, Ramazan ve Kurban bayramlarının çocuklar tarafından kutlanması da artık yasak.

Bu karar, "milli değerlerin korunması" adı altında alınıyor. Tacik kültürüne uygun olmayan yabancı kültürlerin kıyafetlerinin giyilmesi, ithal edilmesi, satılması ve reklamının yapılması yasaklanıyor.

Yasanın getirdiği cezalar da oldukça ağır. Yasaya uymayan bireylere binlerce dolarlık para cezaları verilebilecek. Bu kapsamda, hükümet yetkilileri ve dini otoriteler de ceza almaktan kaçamayacaklar.

Tacikistan'da başörtüsüne yönelik baskılar 2007'den beri devam ediyor. Okullarda kıyafetlerin kısıtlanmasıyla başlayan süreç, kamu kurumlarına kadar genişletilmiş durumda. Ayrıca, sakal uzatma da gayri resmi olarak yasaklanmış ve binlerce kişi sakallarının polis tarafından zorla tıraş edildiği bildirilmişti.

Tacikistan'da yaşanan bu değişimler, ülkenin dini ve kültürel yapısında büyük tartışmalara neden oluyor. İslam'ın bu topraklardaki köklü geçmişi ve halkın dini inançlarıyla yönetim arasındaki gerilim, ülkede önemli bir gündem maddesi olarak öne çıkıyor