Alınan kararlarla birlikte heyecan dolu değişiklikler yaşandı. İşte detaylar:

Anket Sonuçları ve Kararlar

Acun Ilıcalı, konseyde yapılan anket sonuçlarını açıklayarak, takımlar arasında değişiklik yapılmasının gerekliliğini vurguladı. Bu doğrultuda, yedeklerden iki kişinin takımlara katılacağı ve iki kişinin de takımlarının değişeceği kararı alındı.

Yunus Emre ve Berna'nın Takım Değişiklikleri

Ilıcalı, kırmızı takıma geçecek yarışmacının Yunus Emre olduğunu belirtti. Bu seçimin, takımlar arasındaki dengeleri değiştirecek nitelikte olması ve oyunlarda dengeyi sağlaması hedeflendi. Aynı şekilde, Mavi takıma da Berna'nın geçeceği açıklandı.

Yedek Yarışmacıların Katılımı

Ilıcalı, 2 yedek yarışmacının da takımlara dahil olacağını duyurdu. Kırmızı takıma Yağmur Banda ve Mavi Takım'a da Aysu Keskin katılacak.

Eleme Adayı Belirlendi

Dokunulmazlık oyununu kazanan Mavi Takım, eleme adayını belirledi. 20 Ocak Cumartesi günü yayınlanan bölümde eleme adayı olarak Sercan ismi öne çıktı.

Survivor All Star'da yaşanan bu değişiklikler, yarışmanın heyecanını arttırırken, takımlar arasındaki rekabeti de kızıştırmaya devam ediyor.