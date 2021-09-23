Görme Engelli Futsal 1. Lig 1. Devre müsabakaları Van’da devam ediyor

Türkiye Görme Engelliler Futbol (Futsal B2-B3) 1. Lig 1. Devre Müsabakaları Van Büyükşehir Belediyesi destekleriyle sürüyor.

SPOR 23.09.2021, 18:24
Görme Engelli Futsal 1. Lig 1. Devre müsabakaları Van’da devam ediyor

Van’da 20-28 Eylül 2021 tarihleri arasında düzenlenen Görme Engelliler Futbol (Futsal B2-B3) 1. Lig 1. Devre Müsabakaları, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kapalı Spor Salonu'nda oynanıyor. Birbirinden çekişmeli geçen maçlar zevkli anlara sahne olurken, Van Büyükşehir Belediyesi de takımlara ulaşım, yemek, barınma ve sağlık konularında destek oluyor.

Lige Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü, Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği, Trabzon Görme Engelliler Sanat ve Spor Kulübü, Diyarbakır Kayapınar Belediyesi Engelliler Spor Kulübü, Malatya Yeşilyurt Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü, Yenimahalle Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü, 1915 Çanakkale Spor Kulübü Derneği, Ankara Aktif Gençler Spor Kulübü takımları katılıyor.
28 Eylül tarihine kadar devam edecek maçlara tüm vatandaşlar izleyici olarak katılabilecek.

Kaynak: İHA

Yorumlar (0)
23°
az bulutlu
Namaz Vakti 23 Eylül 2021
İmsak 04:24
Güneş 05:46
Öğle 12:05
İkindi 15:31
Akşam 18:13
Yatsı 19:30
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivas Belediyespor 3 9
2. Bodrumspor 3 9
3. Ankaraspor 3 7
4. Hekimoğlu Trabzon 3 7
5. Silahtaroğlu Vanspor FK 3 7
6. Somaspor 3 7
7. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor 3 7
8. Etimesgut Belediyespor 3 6
9. Çorum FK 3 5
10. Sakaryaspor 3 5
11. Sarıyer 3 4
12. Serik Belediyespor 3 3
13. Afjet Afyonspor 3 2
14. İnegölspor 3 2
15. Diyarbekirspor 3 1
16. Ergene Velimeşespor 3 1
17. Turgutluspor 3 0
18. Adıyaman FK 3 0
19. Kahramanmaraşspor 3 0
20. Niğde Anadolu FK 3 0
Takımlar O P
1. Beşiktaş 6 14
2. Hatayspor 6 13
3. Trabzonspor 5 13
4. Altay 6 12
5. Karagümrük 6 11
6. Konyaspor 5 11
7. Fenerbahçe 5 10
8. Kayserispor 6 10
9. Alanyaspor 5 9
10. Gaziantep FK 6 8
11. Galatasaray 6 8
12. Sivasspor 6 6
13. Adana Demirspor 6 6
14. Malatyaspor 6 6
15. Kasımpaşa 5 5
16. Göztepe 6 5
17. Antalyaspor 6 5
18. Başakşehir 6 3
19. Giresunspor 5 1
20. Rizespor 6 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 6 16
2. Ankaragücü 6 12
3. Eyüpspor 6 12
4. Erzurumspor 6 12
5. Tuzlaspor 5 11
6. Bandırmaspor 6 9
7. Manisa FK 6 9
8. Boluspor 5 7
9. Samsunspor 5 7
10. Kocaelispor 5 7
11. Altınordu 6 7
12. Menemenspor 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Balıkesirspor 5 6
15. Denizlispor 6 6
16. Bursaspor 6 5
17. Gençlerbirliği 6 5
18. İstanbulspor 5 4
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Chelsea 5 13
2. Liverpool 5 13
3. M. United 5 13
4. Brighton 5 12
5. Man City 5 10
6. Everton 5 10
7. Tottenham 5 9
8. West Ham 5 8
9. Brentford 5 8
10. Aston Villa 5 7
11. Watford 5 6
12. Leicester City 5 6
13. Arsenal 5 6
14. Crystal Palace 5 5
15. Southampton 5 4
16. Wolverhampton 5 3
17. Leeds United 5 3
18. Newcastle 5 2
19. Burnley 5 1
20. Norwich City 5 0