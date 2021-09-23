Görme Engelli Futsal 1. Lig 1. Devre müsabakaları Van’da devam ediyor
Türkiye Görme Engelliler Futbol (Futsal B2-B3) 1. Lig 1. Devre Müsabakaları Van Büyükşehir Belediyesi destekleriyle sürüyor.
Van’da 20-28 Eylül 2021 tarihleri arasında düzenlenen Görme Engelliler Futbol (Futsal B2-B3) 1. Lig 1. Devre Müsabakaları, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kapalı Spor Salonu'nda oynanıyor. Birbirinden çekişmeli geçen maçlar zevkli anlara sahne olurken, Van Büyükşehir Belediyesi de takımlara ulaşım, yemek, barınma ve sağlık konularında destek oluyor.
28 Eylül tarihine kadar devam edecek maçlara tüm vatandaşlar izleyici olarak katılabilecek.
|İmsak
|04:24
|Güneş
|05:46
|Öğle
|12:05
|İkindi
|15:31
|Akşam
|18:13
|Yatsı
|19:30
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivas Belediyespor
|3
|9
|2. Bodrumspor
|3
|9
|3. Ankaraspor
|3
|7
|4. Hekimoğlu Trabzon
|3
|7
|5. Silahtaroğlu Vanspor FK
|3
|7
|6. Somaspor
|3
|7
|7. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|3
|7
|8. Etimesgut Belediyespor
|3
|6
|9. Çorum FK
|3
|5
|10. Sakaryaspor
|3
|5
|11. Sarıyer
|3
|4
|12. Serik Belediyespor
|3
|3
|13. Afjet Afyonspor
|3
|2
|14. İnegölspor
|3
|2
|15. Diyarbekirspor
|3
|1
|16. Ergene Velimeşespor
|3
|1
|17. Turgutluspor
|3
|0
|18. Adıyaman FK
|3
|0
|19. Kahramanmaraşspor
|3
|0
|20. Niğde Anadolu FK
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|6
|14
|2. Hatayspor
|6
|13
|3. Trabzonspor
|5
|13
|4. Altay
|6
|12
|5. Karagümrük
|6
|11
|6. Konyaspor
|5
|11
|7. Fenerbahçe
|5
|10
|8. Kayserispor
|6
|10
|9. Alanyaspor
|5
|9
|10. Gaziantep FK
|6
|8
|11. Galatasaray
|6
|8
|12. Sivasspor
|6
|6
|13. Adana Demirspor
|6
|6
|14. Malatyaspor
|6
|6
|15. Kasımpaşa
|5
|5
|16. Göztepe
|6
|5
|17. Antalyaspor
|6
|5
|18. Başakşehir
|6
|3
|19. Giresunspor
|5
|1
|20. Rizespor
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|6
|16
|2. Ankaragücü
|6
|12
|3. Eyüpspor
|6
|12
|4. Erzurumspor
|6
|12
|5. Tuzlaspor
|5
|11
|6. Bandırmaspor
|6
|9
|7. Manisa FK
|6
|9
|8. Boluspor
|5
|7
|9. Samsunspor
|5
|7
|10. Kocaelispor
|5
|7
|11. Altınordu
|6
|7
|12. Menemenspor
|6
|7
|13. Adanaspor
|6
|6
|14. Balıkesirspor
|5
|6
|15. Denizlispor
|6
|6
|16. Bursaspor
|6
|5
|17. Gençlerbirliği
|6
|5
|18. İstanbulspor
|5
|4
|19. Ankara Keçiörengücü
|6
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|5
|13
|2. Liverpool
|5
|13
|3. M. United
|5
|13
|4. Brighton
|5
|12
|5. Man City
|5
|10
|6. Everton
|5
|10
|7. Tottenham
|5
|9
|8. West Ham
|5
|8
|9. Brentford
|5
|8
|10. Aston Villa
|5
|7
|11. Watford
|5
|6
|12. Leicester City
|5
|6
|13. Arsenal
|5
|6
|14. Crystal Palace
|5
|5
|15. Southampton
|5
|4
|16. Wolverhampton
|5
|3
|17. Leeds United
|5
|3
|18. Newcastle
|5
|2
|19. Burnley
|5
|1
|20. Norwich City
|5
|0