Van Valisi Ozan Balcı’nın himayelerinde hayata geçirilen, Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim İl Müdürlüğü tarafından yürütülen, “Spor Van” projesinin lansman tanıtım programı gerçekleştirildi.

Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı’nın okunması ve çeşitli geleneksel halkoyunları gösterisiyle başlayan programda konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, sporun insan hayatı üzerindeki olumlu etkilerine değinerek, “Spor Van’ımızın amacı şu; her çocuk ya bir spor dalıyla uğraşmalı, ya da bir spor dalının iyi bir izleyicisi olmalı.

Bu amaç, ilke hedef doğrultusunda yola çıktık. Sağ olsun geçen yıl beden eğitimi öğretmenlerimiz, antrenörlerimiz, milli eğitim müdürlüğümüzün kıymetli mensupları, öğretmenlerimiz, gençlik spor müdürlüğündeki arkadaşlarımız canla başla bu projeyi yürüttüler. Valilik ve Belediye olarak da biz bu projeyi kalpten, yürekten destekledik. Çocuklarımızın akademik anlamdaki başarıları kadar bedensel, ruhsal ve zihinsel anlamdaki gelişmeleri önemsediğimiz için bu projeyi yürütüyoruz. İnşallah çocuklarımız ya bir spor dalının iyi bir uygulayıcısı ya da bir spor dalının iyi bir izleyicisi olacaklar” ifadelerine yer verdi.

“50 MİLYON TL’LİK SPOR MALZEMESİ DESTEĞİ SUNUYORUZ”

Spor faaliyetleri kapsamında Van’da yaptıkları projelere ilişkin bilgi veren Vali Balcı, “Bir taraftan etkinlikler yaparken bir taraftan da çocuklara spor malzemeleri aldık. Geçen sene yaklaşık 20 milyon lira değerinde spor malzemesi aldık. Şimdi 30 milyon değerinde spor malzemesi alarak, okul çocuklarına, okul spor kulüplerine destek amacıyla dağıtacağız. Böylece bir yıl içerisinde yaklaşık 50 milyon lira tutarında spor malzemesini çocuklarımıza buluşturmuş olacağız. Bunun dışında tüm Van’da ilçelerimiz dâhil çocuklarımız için tam 13 tane butik yüzme havuzu inşaatı devam ediyor. 21 tane butik kapalı spor salonu inşaatımız devam ediyor” dedi.

“FAALİYETLERİ DESTEKLİYORUZ”

Spor ve sporcular adına yapılan tüm faaliyetleri desteklediklerini ifade eden Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, 240 tane de okul bahçelerine voleybol, basketbol sahasının yapıldığını belirtti.

Toplam saha sayısını 300’e çıkarmak için çalışmaların yürütüldüğünü aktaran Vali Balcı, “300’ü tamamlamış olacağız, ayrıca 11 tane ilçemizde de voleybol, basketbol sahası, tenis kortu ve halı sahadan oluşan 3’lü spor tesisleri yapmış olduk. Bir tane de sporcu fabrikasının inşaatını devam ettiriyoruz. Spor alt yapısına destek verirken bir taraftan spor malzemelerine destek veriyor bir taraftan da faaliyetleri candan, kalpten destekliyoruz.

Bu faaliyetleri gerçekleştiren, destek veren başta milli eğitim müdürlüğümüz olmak üzere kıymetli öğretenlerimize, özelliklede beden eğitimi öğretmenlerimize, antrenörlerimize, sporseverlere, gençlik spor müdürlüğümüze, gençlik spor merkezlerine çok çok teşekkür ediyorum. Bu işin gerçekleştirilmesine katkısı olan, emeği geçen arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“HER ZAMAN SPORUN VE SPORCUNUN YANINDAYIZ”

Spor ve sporcuya desteklerini esirgemeyeceğini söyleyen Van Valisi Ozan Balcı, “Sporu seven, spora dost, sporcuyu seven, kıymet veren, sportif faaliyetleri yüreklendiren bir vali olarak her zaman sporun ve sporcunun yanında olduğumu ifade etmek istiyorum.

Her zaman kıymet veriyoruz, değer veriyoruz, yüreklendiriyoruz. İnşallah devletimizin imkanlarını daha çok sporcular için, çocuklarımız için kullanacağız. Hepsinden önemlisi de burada olan çocuklarımız başta olmak üzere öğrencilerimiz başta olmak üzere Spor Van’a gönül veren bütün öğrencilerimizi candan, kalpten gözlerinden öpüyorum, sevgi ile kucaklıyorum” dedi.

Programa Vali Balcı’nın yanı sıra Van İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Van İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras, Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Yalçın Özdemir ve sporcular katıldı.

Program, protokolün sporcuları ziyaret etmesi ve halay çekmesinin ardından tamamlandı.

Haber: Ramazan Çetin