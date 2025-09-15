Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı (UHKİA) ve GAİA Gerçek Zamanlı Hava Kalitesi Endeksi tarafından yayımlanan raporda, Van’ın hava kalitesine ilişkin partikül madde (PM10), kükürt dioksit (SO2), sıcaklık, basınç, nem ve rüzgar hızı gibi parametreler açıklandı.

Hava kirliliği raporuna göre Van’ın hava kalitesinin son zamanlarda 23 endeks ile ‘iyi’ kategorisinde yer aldı. Ayrıca hava kirliliği raporuna göre Van’da geçtiğimiz ayda da hava kalitesi 23 ila 25 derece aralığında seyrediyordu.

Raporda, partikül madde (PM10) konsantrasyonu 23 µg/m³, kükürt dioksit (SO2) konsantrasyonu ise 6 µg/m³ olarak ölçüldü.

Türkiye genelinde en temiz hava değerinin olduğu il 4 endeks değer ile Hatay’ın Antakya ilçesi olurken, hava kalitesi en düşük il ise 291 endeks değer ile Amasya’nın Suluova ilçesi oldu.

Rapora göre, Van’ın havası temiz, kirletici maddeler düşük seviyelerde seyrederken, hava durumu ise sakin ve normal seyretti.