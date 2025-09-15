Van Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal Daire Başkanlığı bünyesinde yer alan konservatuar atölyesi sanatseverlere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Eğitime yönelik faaliyetleri ile gençlere dokunan Van Büyükşehir Belediyesi; müzik öğretmenliği, konservatuvar ile resim yetenekleri olan öğrencileri keşfetmek ve girecekleri sınavlarda pratik oluşturmak amacıyla özel yetenek deneme sınavlarına tabi tutuyor.

Hacıbekir Kültür Merkezi’nde düzenlenen ve uzman eğitmenler kontrolünde ilk olarak teorik sınava tabii tutulan öğrenciler, daha sonra yüz yüze yetenek sınavında kendilerini gösterdi. Jüri üyelerinin nota, tonlama ve ses dengesi konularında yeteneklerini ölçtüğü öğrenciler, puanla değerlendirildi.