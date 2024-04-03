Van İl Seçim Kurulu Başkanlığı'nın DEM Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Zeydan'ın "seçime yeterliliği olmadığı" gerekçesiyle sonraki en çok oy alan ikinci sıradaki adaya mazbatayı vermesinin ardından kentte olaylar çıktı.

TFF, bugün oynanması gereken AcnTurk Sigorta Van Spor FK – Ankaraspor maçını erteledi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta bugün oynanması gereken AcnTurk Sigorta Van Spor FK – Ankaraspor maçı ertelendi.

Kentte dün sabah saatlerinden itibaren gerginlik ve olaylar yaşandı.

Van Spor FK tarafından yapılan açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonunun erteleme kararı aldığı bildirildi.

Bugün Van Atatürk Şehir Stadı’nda saat 15.00’te oynanması gereken AcnTurk Sigorta Van Spor FK – Ankaraspor maçının 17 Nisan 2024 Çarşamba gününe ertelendiği kaydedildi..