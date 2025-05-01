Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre, Van’da bugün (1 Mayıs 2025) parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Cuma ve Cumartesi günleri ise il genelinde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Pazar günü hava yeniden parçalı bulutlu bir seyir izlerken, Pazartesi günü Van’ın tamamında yer yer sağanak yağış görülecek.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü vatandaşların, özellikle yağışlı günlerde olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve hazırlıklı olmasını öneriyor.

Van’da 5 günlük hava durumu ise şu şekilde olacak;

İpekyolu;

01 Mayıs Perşembe: Parçalı bulutlu

02 Mayıs Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı

03 Mayıs Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

04 Mayıs Pazar: Parçalı bulutlu

05 Mayıs Pazartesi: Yer yer sağanak yağışlı

Edremit;

01 Mayıs Perşembe: Parçalı bulutlu

02 Mayıs Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı

03 Mayıs Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

04 Mayıs Pazar: Parçalı bulutlu

05 Mayıs Pazartesi: Yer yer sağanak yağışlı

Tuşba;

01 Mayıs Perşembe: Parçalı bulutlu

02 Mayıs Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı

03 Mayıs Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

04 Mayıs Pazar: Parçalı bulutlu

05 Mayıs Pazartesi: Yer yer sağanak yağışlı

Bahçesaray;

01 Mayıs Perşembe: Parçalı bulutlu

02 Mayıs Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı

03 Mayıs Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

04 Mayıs Pazar: Parçalı bulutlu

05 Mayıs Pazartesi: Yer yer sağanak yağışlı

Başkale;

01 Mayıs Perşembe: Parçalı bulutlu

02 Mayıs Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı

03 Mayıs Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

04 Mayıs Pazar: Parçalı bulutlu

05 Mayıs Pazartesi: Yer yer sağanak yağışlı

Çaldıran;

01 Mayıs Perşembe: Parçalı bulutlu

02 Mayıs Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı

03 Mayıs Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

04 Mayıs Pazar: Parçalı bulutlu

05 Mayıs Pazartesi: Yer yer sağanak yağışlı

Çatak;

01 Mayıs Perşembe: Parçalı bulutlu

02 Mayıs Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı

03 Mayıs Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

04 Mayıs Pazar: Parçalı bulutlu

05 Mayıs Pazartesi: Yer yer sağanak yağışlı

Erciş;

01 Mayıs Perşembe: Parçalı bulutlu

02 Mayıs Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı

03 Mayıs Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

04 Mayıs Pazar: Parçalı bulutlu

05 Mayıs Pazartesi: Yer yer sağanak yağışlı

Gevaş;

01 Mayıs Perşembe: Parçalı bulutlu

02 Mayıs Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı

03 Mayıs Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

04 Mayıs Pazar: Parçalı bulutlu

05 Mayıs Pazartesi: Yer yer sağanak yağışlı

Gürpınar;

01 Mayıs Perşembe: Parçalı bulutlu

02 Mayıs Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı

03 Mayıs Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

04 Mayıs Pazar: Parçalı bulutlu

05 Mayıs Pazartesi: Yer yer sağanak yağışlı

Muradiye;

01 Mayıs Perşembe: Parçalı bulutlu

02 Mayıs Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı

03 Mayıs Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

04 Mayıs Pazar: Parçalı bulutlu

05 Mayıs Pazartesi: Yer yer sağanak yağışlı

Özalp;

01 Mayıs Perşembe: Parçalı bulutlu

02 Mayıs Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı

03 Mayıs Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

04 Mayıs Pazar: Parçalı bulutlu

05 Mayıs Pazartesi: Yer yer sağanak yağışlı

Saray;

01 Mayıs Perşembe: Parçalı bulutlu

02 Mayıs Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı

03 Mayıs Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

04 Mayıs Pazar: Parçalı bulutlu

05 Mayıs Pazartesi: Yer yer sağanak yağışlı