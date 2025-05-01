Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre, Van’da bugün (1 Mayıs 2025) parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Cuma ve Cumartesi günleri ise il genelinde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Pazar günü hava yeniden parçalı bulutlu bir seyir izlerken, Pazartesi günü Van’ın tamamında yer yer sağanak yağış görülecek.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü vatandaşların, özellikle yağışlı günlerde olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve hazırlıklı olmasını öneriyor.
Van’da 5 günlük hava durumu ise şu şekilde olacak;
İpekyolu;
01 Mayıs Perşembe: Parçalı bulutlu
02 Mayıs Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı
03 Mayıs Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
04 Mayıs Pazar: Parçalı bulutlu
05 Mayıs Pazartesi: Yer yer sağanak yağışlı
Edremit;
01 Mayıs Perşembe: Parçalı bulutlu
02 Mayıs Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı
03 Mayıs Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
04 Mayıs Pazar: Parçalı bulutlu
05 Mayıs Pazartesi: Yer yer sağanak yağışlı
Tuşba;
01 Mayıs Perşembe: Parçalı bulutlu
02 Mayıs Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı
03 Mayıs Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
04 Mayıs Pazar: Parçalı bulutlu
05 Mayıs Pazartesi: Yer yer sağanak yağışlı
Bahçesaray;
01 Mayıs Perşembe: Parçalı bulutlu
02 Mayıs Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı
03 Mayıs Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
04 Mayıs Pazar: Parçalı bulutlu
05 Mayıs Pazartesi: Yer yer sağanak yağışlı
Başkale;
01 Mayıs Perşembe: Parçalı bulutlu
02 Mayıs Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı
03 Mayıs Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
04 Mayıs Pazar: Parçalı bulutlu
05 Mayıs Pazartesi: Yer yer sağanak yağışlı
Çaldıran;
01 Mayıs Perşembe: Parçalı bulutlu
02 Mayıs Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı
03 Mayıs Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
04 Mayıs Pazar: Parçalı bulutlu
05 Mayıs Pazartesi: Yer yer sağanak yağışlı
Çatak;
01 Mayıs Perşembe: Parçalı bulutlu
02 Mayıs Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı
03 Mayıs Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
04 Mayıs Pazar: Parçalı bulutlu
05 Mayıs Pazartesi: Yer yer sağanak yağışlı
Erciş;
01 Mayıs Perşembe: Parçalı bulutlu
02 Mayıs Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı
03 Mayıs Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
04 Mayıs Pazar: Parçalı bulutlu
05 Mayıs Pazartesi: Yer yer sağanak yağışlı
Gevaş;
01 Mayıs Perşembe: Parçalı bulutlu
02 Mayıs Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı
03 Mayıs Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
04 Mayıs Pazar: Parçalı bulutlu
05 Mayıs Pazartesi: Yer yer sağanak yağışlı
Gürpınar;
01 Mayıs Perşembe: Parçalı bulutlu
02 Mayıs Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı
03 Mayıs Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
04 Mayıs Pazar: Parçalı bulutlu
05 Mayıs Pazartesi: Yer yer sağanak yağışlı
Muradiye;
01 Mayıs Perşembe: Parçalı bulutlu
02 Mayıs Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı
03 Mayıs Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
04 Mayıs Pazar: Parçalı bulutlu
05 Mayıs Pazartesi: Yer yer sağanak yağışlı
Özalp;
01 Mayıs Perşembe: Parçalı bulutlu
02 Mayıs Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı
03 Mayıs Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
04 Mayıs Pazar: Parçalı bulutlu
05 Mayıs Pazartesi: Yer yer sağanak yağışlı
Saray;
01 Mayıs Perşembe: Parçalı bulutlu
02 Mayıs Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı
03 Mayıs Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
04 Mayıs Pazar: Parçalı bulutlu
05 Mayıs Pazartesi: Yer yer sağanak yağışlı