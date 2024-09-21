"Annesiyle Beraber Olduğumuzu Gördüğü İçin Öldürdüm!"

Bahtiyar, cinayet günü yaşananları detaylı bir şekilde anlatarak, Narin’in amcası Salim Güran’ın karıştığı korkunç olayı ortaya koydu Bahtiyar’ın ifadesine göre, cinayetin gerçekleştiği 21 Ağustos’ta, Narin'in boğulduğu anların ardından yaşananlar, tam bir kabus gibiydi. Salim Güran’la su meselesi yüzünden bir araya gelen Bahtiyar, evde karşılaştığı manzaranın dehşet verici olduğunu belirtti. Narin'in hareketsiz yattığını gören Bahtiyar, ne olduğunu anlamakta güçlük çekti.

Salim’in Korkunç Tehdidi

Nevzat Bahtiyar, Salim’in kendisine yönelik korkunç bir itirafta bulunduğunu söyledi. Salim, Narin’in annesiyle olan ilişkisini görmesi nedeniyle çocuğu öldürdüğünü ifade ederken, Bahtiyar’ı da suç ortağı yaparak tehdit etti. Bu durum, cinayetle ilgili tartışmalara yeni bir boyut kazandırdı ve kamuoyunu derinden etkiledi.

Cesedi Gizlemek İçin Acele

Cinayet sonrası yaşananların dehşeti, Bahtiyar’ın ifadeleriyle açığa çıktı. Salim ile birlikte cesedi gizlemek için büyük bir telaş içinde hareket ettiklerini belirten Bahtiyar, korku dolu anlarını detaylandırarak, Narin’in terliklerinin bulunduğu yeri bile hatırladığını söyledi. Olayın akabinde cesedi bir battaniyeye sararak evden çıkmalarının ardından ne tür bir gerilim yaşadıklarını anlattı.

Suç Ortaklığı ve Sonuçları

Bahtiyar, olay sonrası bir daha Salim ile yüz yüze gelmediğini ve sadece bir kez karşılaştıklarında kaş göz işaretiyle selamlaştıklarını belirtti. Tüm bunlar yaşanırken, Narin’in annesi Yüksel’in gözyaşları içinde onları izlediğini anlatması, durumun ciddiyetini bir kat daha artırdı. Sonuç olarak, Bahtiyar, Narin’in ölümüne karışmadığını, ancak cesedi gizlemekten ötürü bir suç ortaklığı içinde bulunduklarını öne sürdü bu cinayet davası, birçok soru işaretiyle birlikte derinleşirken, kamuoyunun merak ettiği birçok detay gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.