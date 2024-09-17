Hediye Güran'ın Tutuklanması ve Diğer Gelişmeler

Bu trajik olayın detayları ve cinayetin nasıl gerçekleştiğine dair ipuçları, adli raporlar ve soruşturmalarda derinlemesine incelenmeye devam ediyor Narin Güran cinayetinde adı geçen isimler arasında, amca Salim Güran ve eşi Hediye Güran bulunuyor. Mahkemeye çıkarılan Hediye Güran, tutuklama talebiyle karşı karşıya kaldı. Bu arada, kuzenler İsa ve Şeyma Kaya serbest bırakıldı, ancak cinayetle ilgili suçlamaların hala ciddi şekilde araştırıldığı bildiriliyor.

Narin'in Cesedindeki Kanıtlar ve Araçta Bulunan Sıvı

Narin’in cesedindeki bulgular, boğulma olayının korkunç detaylarını gözler önüne serdi. Adli rapora göre, Narin’in boğazından çıkan sıvı, amcasının aracında bulundu. Bu durum, amcanın cinayetin ardından cesedi taşımış olabileceğini düşündürüyor ancak kesin suçlu kimliği henüz netlik kazanmış değil.

Adli Tıp Sürecinin Ayrıntıları ve Beklenen Rapor

İstanbul Adli Tıp Kurumu tarafından alınan 91 ayrı doku örneği, Narin Güran’ın ölüm nedenine dair daha fazla bilgi sağlayacak. Raporun 23 Eylül'de tamamlanması bekleniyor ve bu süre zarfında çeşitli biyolojik ve patolojik testlerin sonuçları değerlendirilecek. Bu bilgiler, cinayetin nasıl ve neden işlendiğine dair önemli ipuçları verecek.

Soruşturma Süreci ve Potansiyel Sonuçlar

Narin Güran’ın cinayeti, hem adli tıp raporları hem de olası itiraflarla aydınlatılacak. Ancak uzmanlar, cinayetin çözülmesinde itirafın yanı sıra adli bilimlerin belirleyici rol oynayacağı görüşünde. Yapılan testler ve raporlar, cinayetle ilgili tüm soruları yanıtlayacak ve gerçek suçlunun kim olduğunu ortaya çıkaracak.