Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Analiz ve Tahmin Merkezi; aralarında Van’ın da yer aldığı 10 kenti, kuvvetli kar yağışına karşı uyardı.

Buzlanma, don olayı, çığ tehlikesi, ulaşımda aksamalar, su baskını ve sel gibi çeşitli olumsuzluklara karşı vatandaşları uyaran meteoroloji, yer yer 10 ila 20 santim arası kar yoğunluğunun beklendiğini bildirdi.

Bölge genelinde havanın çok bulutlu, Van’ın güney ilçelerinde zaman zaman kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmur ve kar, yüksek kesimlerde ise yoğun kar yağışı tahmin ediliyor.

Meteoroloji tarafından yapılan uyarıda;

“Yurdun güneydoğusunda beklenen yağışların (26.03.2024 Salı) ilk saatlerden itibaren Muş, Bitlis, Hakkari çevreleri ile Van'ın güneyi, Şırnak'ın ve Siirt'in doğusunda kuvvetli ve yer yer yoğun kar; Diyarbakır'ın kuzeydoğusu, Batman'ın kuzeyi ile Bingöl çevrelerinde karla karışık yağmur, yüksekleri kuvvetli ve yer yer yoğun kar; Mardin çevreleri ile Batman'ın güneyi, Şırnak'ın ve Siirt'in batısında kuvvetli yağmur ve sağanak yağış şeklinde olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, kuvvetli rüzgar, kar yağışı beklenen yerlerde tipi ile ulaşımda aksamalar, buzlanma, don olayı ve çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

Van’da beklenen hava durumu ise şu şekilde olacak;

Bahçesaray: Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere kar yağışlı -2/3 C

Başkale: Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere kar yağışlı -8/3 C

Çaldıran: Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere kar yağışlı -10/2 C

Çatak: Çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren zaman zaman kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmurlu -1/5 C

Edremit: Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu -2/6 C

Erciş: Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmurlu -2/5 C

Gevaş: Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmurlu -4/5 C

Gürpınar: Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmurlu -4/7 C

İpekyolu: Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu -2/6 C

Muradiye: Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmurlu -1/5 C

Özalp: Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı -8/4 C

Saray: Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı -5/4 C

Tuşba: Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu -2/6 C