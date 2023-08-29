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Wanhaber

Van’da bugün için beklenen gök gürültülü sağanak yağış sabah saatleri ile birlikte başladı. Edinilen bilgilere göre; gece saatlerine kadar yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olması bekleniyor.

Yağışlarla birlikte hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalması ve mevsim normalleri altına ineceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın güneyli ve batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, yağış anında zaman zaman kuvvetli şeklinde esmesi beklenirken, ani sel baskınları için meteorolojiden uyarı geldi.

Meteorolojiden yapılan uyarıda; “Bölge genelinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yer yer kuvvetli olacağı beklendiğinden; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

Van genelinde yağışlı havanın yarın da devam etmesi bekleniyor.

Umut Tarhan