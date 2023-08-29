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Toplu Sözleşme zammı için hükümet ve Memur-Sen zam oranında anlaşma sağlayamamış, konu Hakem Heyeti’ne devredilmişti. 11 kişilik kurul dün 3’üncü kez bir araya geldi. Memur zammı ve emekli zammı oranını belirlemek için mesai harcayan kurul bugün saat 14.00'te 4. kez toplanacak.

Hakem Heyeti’nin son kararını ise 31 Ağustos Perşembe gününe kadar vermesi gerekiyor. Peki 7. Dönem Toplu Sözleşme zam oranları ne olacak? Konunun detaylarını Ekonomist Muhammet Bayram açıkladı.

TOPLU SÖZLEŞME TALEPLERİ NELER?

Bilindiği üzere hükümet son teklifinde 2024 için toplam yüzde 25, 2025 için ise toplam yüzde 11 zam teklif etmişti. Ancak 2024 için toplam yüzde 70, 2025 için ise yüzde 40 zam isteyen Memur-Sen bu teklifi kabul etmemişti.

Memurların toplamda yüzde 110’luk bir zam istediğini anımsatan Muhammet Bayram, “Ancak Sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ilk 6 ayda yüzde 40-45’lik bir zam yapacağını söyledi. Bu da ‘yüzde 43’lere tekabul ediyor’ diye açıklamalar vardı. Memur-Sen’in ilk teklifinde hesaplama hatası var aslında. Hiç oran konuşmadan enflasyon farkına zam yapılacak denilseydi ve direkt sosyal haklar kısmına geçilseydi memur ve emeklinin çok daha faydasına olacaktı” dedi.

“DEVLET TALEBİ KARŞILAMIŞTI”

2024 ilk 3 ayı için yüzde 25+yüzde 10 refah payı ile 2.3 ayda istenen yüzde 10’luk artış ile yüzde 48’lik bir zam oranının talep edildiğini dile getiren Bayram, “Sayın Bakan zaten bunu söyledi. Talep yüzde 45 ama bizim vereceğimiz zaten yüzde 43. Oran açısından devlet, memur ve memur emeklisi zam oranı için talebi karşılamıştı” şeklinde değerlendirmede bulundu.

MEMUR MAAŞINA YÜZDE 150’LİK ARTIŞ

Memur-Sen yüzde 70 zam talep ediyor. Memur-Sen'in talepleri arasında sosyal destekler de var. “Hükümetin teklifi ilk altı ay için yüzde 15 sonra yüzde 10 buna enflasyon farkı da eklendiğinde yüzde 43 yapıyor zaten. İkinci altı ay için de yüzde 6 ve 5. 3600 ek gösterge masaya getirildi. Vergi düzenlemesi. Bu çok önemli, Ergün Atalay da dile getirdi. Yani herkesin vergi dilimi ücretler sabitlesin” ifadelerini kullanan Bayram, memurun alabileceği zamlı maaşları da tek tek hesapladı.

Uzman isim memur maaşı zammı için bir yılda yapılan artışın yüzde 150’leri bulduğunu belirterek, “9/1 derecedeki bir memurun Ocak 2023’te aldığı maaş 12.632 liradan Temmuz 2023’te 22.938 liraya yükseldi. Bu zamlarla beraber sayın bakanın açıklamış olduğu gibi artış olursa Ocak 2024’te rakam 32.960 liraya yükselecek. Bu da Ocak 2023’ten Ocak 2024’e yüzde 150’ye varan bir artış anlamına geliyor. Yine 9/1 derecedeki bir öğretmen Ocak 2023’te 13.870 lira alırken, Temmuz döneminde 24.393 TL maaş alıyordu. Ocak 2024’te yüzde enflasyon farkı ile zam olursa 35.051 liraya gelecek ki bu da yüzde 150’lik bir artış demek” dedi.

“SOSYAL HAKLARIN KONUŞULMASI DAHA ETKİLİYDİ”

Bayram, memurun 3 aylık zam talebinin gelecek yıl dezenflasyon sürecine girmesi beklenen Türkiye’de yeni bir enflasyonist ortam yaratabileceği konusuna da değinerek, “Zaten yüzde 70’lik bir artış makul görünmüyordu. Zaten bana göre hesaplama hatası var. O yüzden oranlardan ziyade sosyal tarafın konuşulması çok daha etkiliydi” şeklinde konuştu.

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