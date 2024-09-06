Beyoğlu Halıcıoğlu'nda Büyük Korku Anı

Olay, sabahın erken saatlerinde gerçekleşirken, bu korkunç manzara İstanbulluları derinden sarstı.

Metrobüs Alevlere Teslim Oldu

Haliç Köprüsü'ne doğru ilerleyen ve Halıcıoğlu durağına yanaşan metrobüs, bir anda alevlerin pençesine düştü. Yangının etkisiyle aracın tümü hızla kaplanırken, metrobüste bulunan yolcular, canlarını kurtarabilmek için hızlı bir şekilde tahliye edildi. Neyse ki, olayda can kaybı yaşanmadığı bildirildi.

Klima Arızası Şüphesi Üzerinde Duruluyor

Yangının çıkış nedeni konusunda çeşitli iddialar ortaya atılırken, en çok öne çıkan açıklama klima sistemindeki bir arızadan kaynaklandığı yönünde. Yetkililer, bu olasılığı araştırmak üzere çalışmalarını sürdürüyor, ancak şu ana kadar resmi bir doğrulama yapılmadı.

Trafikte Büyük Karmaşa Baş Gösterdi

Yangın olayının ardından metrobüs seferleri tamamen durduruldu ve trafikte ciddi aksamalar yaşandı. Mecidiyeköy yönünde iki, Avcılar yönünde ise bir şerit yangın nedeniyle kapatıldı. Bu durum, İstanbul'un zaten karmaşık olan trafiğini daha da karmaşık hale getirdi.

İtfaiyenin Hızlı Müdahalesi Durumu Kontrol Altına Aldı

Yangına hızlı bir şekilde müdahale eden itfaiye ekipleri, kısa sürede alevleri kontrol altına aldı ve yangını söndürdü. Yangının söndürülmesiyle birlikte olay yerindeki durum güvenli hale getirildi, ancak bu tür olayların oluşturduğu endişe ve stres, İstanbulluların gününü gölgelemeye devam ediyor.