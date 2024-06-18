Bu dehşet verici olay, ülkedeki siyasi şiddetin tırmanışını gözler önüne seriyor. Polis, saldırıyla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlattı.

Araçtan İndirilip Eşinin Gözü Önünde Katledildi

Copala Belediye Başkanı Salvador Villalba, aracıyla seyir halindeyken Acapulco-Pinotepa otoyolunda kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından durduruldu. Villalba, eşinin gözü önünde aracından indirilip silahla vurularak öldürüldü. Saldırıda yaralanan eşi ise acilen hastaneye kaldırıldı.

Yeni Seçilmişti

Guerrero eyaleti savcılığı, belediye başkanının öldürülmesini kınayarak saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu. Yerel basında çıkan haberlere göre, Villalba bir süredir tehdit ediliyordu ve ulusal muhafızların koruması altındaydı. Villalba, 2 Haziran'daki seçimlerde Copala kasabasının belediye başkanı olarak seçilmişti.

Siyasi Şiddet Artıyor

Meksika'da yerel seçimler sürecinde çok sayıda belediye başkanı adayı ve başkanın öldürülmesi sıcaklığını korurken, seçimlerin ardından da saldırılar sürüyor. Villalba'nın öldürülmesiyle, Eylül 2023'ten bu yana Meksika'da öldürülen siyasetçi sayısı 34'e yükseldi.

Bu vahşi cinayet, Meksika'daki siyasi şiddet ve tehlikenin boyutlarını bir kez daha gözler önüne seriyor. Gelişmeleri yakından takip etmeye devam edeceğiz.