Oğuzhan Uğur'un sunduğu ve her bölümü merakla beklenen Mevzular Açık Mikrofon, bu kez Fenerbahçe Spor Kulübü Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ı ağırladı. Aziz Yıldırım, BaBaLa TV'de yayınlanan programda, taraftarların ve izleyicilerin sorularını yanıtladı. İşte bu heyecan dolu bölüm hakkında tüm detaylar:

GAİN'de Mevzular Açık Mikrofon Aziz Yıldırım İzle: Tüm Merak Edilenler Yanıtlandı

9 Haziran 2024 Pazar günü Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda gerçekleşecek olan başkanlık seçimleri öncesinde, Aziz Yıldırım tüm merak edilenleri Oğuzhan Uğur’un programında açıkladı.

Programda, farklı futbol kulüplerini destekleyen taraftarlar da stüdyoda yer aldı ve Aziz Yıldırım’a sorularını yöneltti.

Oğuzhan Uğur Mevzular Açık Mikrofon Aziz Yıldırım Full İzle: GAİN'de Nefes Kesen Bölüm

Mevzular Açık Mikrofon'un bu özel bölümü, milyonlarca izleyici tarafından heyecanla bekleniyordu. Aziz Yıldırım, mevcut başkan Ali Koç’un canlı yayın teklifine neden olumlu bakmadığını ve başkanlık adaylığı sürecinde yaşadığı deneyimleri anlattı. Programı izlemek için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz:

Aziz Yıldırım'ın Şükrü Saracoğlu Stadyumu'ndaki Seçim Hazırlıkları ve Planları

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe’nin geleceğine dair projelerini ve hedeflerini açıkladı.

Taraftarların, kulübün geleceği hakkında sorduğu sorulara samimi cevaplar verdi.

GAİN'de Yayınlanan Mevzular Açık Mikrofon Aziz Yıldırım Full İzle Linki

Aziz Yıldırım'ın konuk olduğu bu özel bölümü kaçırmamak için hemen izleyin ve başkanlık seçimleri öncesinde neler söylediğini öğrenin. Oğuzhan Uğur’un sunumuyla ekranlara gelen Mevzular Açık Mikrofon'un son bölümü, https://www.gain.tv adresinde izleyicilerle buluştu.

BaBaLa TV'nin dikkat çeken programı Mevzular Açık Mikrofon'da Aziz Yıldırım'ın çarpıcı açıklamaları ve Fenerbahçe Spor Kulübü'nün geleceğine dair planları hakkında her şeyi öğrenmek için izlemeyi unutmayın