IMDb puanına göre dünyanın en iyi dizileri hangileri sorusu sık sık arama motorlarında araştırılıyor.
Bilindiği üzere 1990 yılında kurulan IMDb, milyonlarca kullanıcı tarafından verilen puanlar sayesinde en yüksek puanlı dizi ve filmleri listeliyor.
Dizi ve film izlemeyek isteyenler genel olarak ilk önce izleyecekleri yapımın IMDb puanına bakmaktadırlar.
Bu yazımızda, sizler için IMDb puanlarına göre en iyi dizileri bir araya getirdik. İşte IMDb puanına göre en iyi 25 dizi..
IMDb puanına göre dünyanın en iyi dizileri hangileri? İşte o liste..
1 - Breaking Bad
2 - Band of Brothers
3 - Chernobyl
4 - The Wire
5 - Avatar: The Last Airbender
6 - Game of Thrones
7 - The Sopranos
8 - Attack on Titan
9 - Rick and Morty
10 - The Twilight Zone
11 - Sherlock
12 - Bleach: Thousand-Year Blood War
13 - Fullmetal Alchemist: Brotherhood
14 - Better Call Saul
15 - The Office
16 - Arcane
17 - Firefly
18 - Hunter x Hunter
19- Batman: Animated Series
20 - Only Fools and Horses
21 - Friends
22 - Prison Break
23 - How ı meet your mother
24 - Doctor Who
25 - True Detective