Tahmini Okuma Süresi: dakika

IMDb puanına göre dünyanın en iyi dizileri hangileri sorusu sık sık arama motorlarında araştırılıyor.

Bilindiği üzere 1990 yılında kurulan IMDb, milyonlarca kullanıcı tarafından verilen puanlar sayesinde en yüksek puanlı dizi ve filmleri listeliyor.

Dizi ve film izlemeyek isteyenler genel olarak ilk önce izleyecekleri yapımın IMDb puanına bakmaktadırlar.

Bu yazımızda, sizler için IMDb puanlarına göre en iyi dizileri bir araya getirdik. İşte IMDb puanına göre en iyi 25 dizi..

IMDb puanına göre dünyanın en iyi dizileri hangileri? İşte o liste..

1 - Breaking Bad

2 - Band of Brothers

3 - Chernobyl

4 - The Wire

5 - Avatar: The Last Airbender

6 - Game of Thrones

7 - The Sopranos

8 - Attack on Titan

9 - Rick and Morty

10 - The Twilight Zone

11 - Sherlock

12 - Bleach: Thousand-Year Blood War

13 - Fullmetal Alchemist: Brotherhood

14 - Better Call Saul

15 - The Office

16 - Arcane

17 - Firefly

18 - Hunter x Hunter

19- Batman: Animated Series

20 - Only Fools and Horses

21 - Friends

22 - Prison Break

23 - How ı meet your mother

24 - Doctor Who

25 - True Detective