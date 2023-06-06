Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının yarışmacıları merakla araştırılıyor. Zuhal Topal'la Yemekteyiz Hatice Hanım kimdir? Kaç yaşında ve nereli?
Bu haftanın yarışmacıları:
1. gün yarışmacısı : Onur Bey
2. gün yarışmacısı : Hatice Hanım
3. gün yarışmacısı : Zeynep Hanım
4. gün yarışmacısı : Berke Bey
5. gün yarışmacısı : Selda Hanım
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ HATİCE HANIM KİMDİR?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasının bu haftaki ikinci gün yarışmacısı Hatice Turgut oldu.
Hatice Hanım 6 Haziran 2023 Salı günü Tv 8 ekranlarından yarışacaktır.
Hatice Hanım yarışmacılardan toplamda kaç puan aldığı bugün belli olacak.
Hatice Hanım yarışmaya Samsun'dan katılmaktadır.
WanHaber - Ramazan Çetin