28 Mayıs'ta zaferini ilan eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni kabinesini kurdu.

Bakanlar Kurulu'nda köklü bir değişiklik yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki ilk toplantı bugün yapılacak.

Ekonomi gündemde olacak

Toplantıdaki öncelikli gündemin ekonomi olması bekleniyor.

Kabine toplantısında enflasyonun tek haneli rakama düşürülmesi için atılacak adımlar belirlenecek.

Seçim döneminde ev hanımlarına emeklilik, gençlere vergisiz telefon ve faizsiz evlilik kredisi gibi vaatler açıklanmıştı.

Toplantıda, bu vaatler ile ilgili planlamanın da değerlendirilmesi bekleniyor.

İsveç'in NATO'ya üyeliği konusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın göreve başlama törenine katılan konuklar arasında NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de vardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan-Stoltenberg toplantısında, İsveç'in NATO'ya üyelik süreci görüşülmüştü. Kabine bir araya geldiğinde de bu meselenin yanı sıra dış politikadaki diğer başlıklar da konuşulacak.

Terörle mücadele

Terörle mücadeledeki son durum, yurt içi ve sınır ötesinde yapılacak operasyonlar da kapsamlı biçimde değerlendirilecek. Ensonhaber