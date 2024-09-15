Patlamanın Sebebi Henüz Belirlenmedi, Yangın Büyüdü

Anadolu Otoyolu Hendek gişeleri yakınlarında faaliyet gösteren fabrikanın silolarında henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü büyük bir patlama gerçekleşti. Patlama sonrasında çıkan yangın, alevlerin hızla yayılmasına neden oldu. Olay yerine, acil durum ekipleri ve kurtarma görevlileri hızla sevk edilerek yangının kontrol altına alınması ve yaralıların hastaneye kaldırılması için yoğun çaba sarf edildi.

30 Kişi Yaralandı, İki Kişi Entübe Edildi

Patlamadan ve ardından çıkan yangından dolayı toplamda 30 kişinin yaralandığı açıklandı. Yaralılardan altısı ağır şekilde yaralanırken, iki kişi entübe edilmiş durumda. Ayrıca, yangınla mücadele eden itfaiye ekiplerinden üçü hafif yaralandı ve hastanede tedavi edildi. Yaralıların sağlık durumu yakından takip edilirken, bazı hastaların durumu oldukça kritik.

Fabrika İçinde Daha Fazla Kişinin Bulunmadığı Açıklandı

Fabrika yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, patlamanın meydana geldiği bölgede başka kişilerin bulunmadığı ifade edildi. Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, fabrikada yapılan ilk incelemelere göre patlamanın değirmen bölümünde gerçekleştiğini ve yangının tamamen söndürülmesinin ardından olayın detaylı bir şekilde araştırılacağını belirtti. Patlamanın kesin nedeni, itfaiye ve emniyet ekiplerinin yapacağı detaylı araştırmalar sonucunda netlik kazanacak.

Kritik Durumda Bir Çocuk ve Diğer Yaralılar

Yaralılar arasında 12 yaşındaki bir çocuğun da bulunduğu bildirildi. Çocuk, babasıyla birlikte iş yerinde bulunuyordu ve genel durumu iyi. Diğer yaralıların sağlık durumu ise karmaşık; bazıları yoğun bakımda tedavi ediliyor, bazıları ise İstanbul'a sevk edilerek operasyon geçirecek. Sağlık yetkilileri, yanık vakalarının çoğunlukta olduğunu ve solunum sisteminde ciddi hasar gören hastaların tedavi sürecinin devam ettiğini açıkladı.

Bu olay, hem yerel hem de ulusal düzeyde büyük bir üzüntü yarattı. Yetkililer, patlamanın neden olduğu zararın tam olarak değerlendirilmesi ve güvenlik önlemlerinin artırılması için çalışmalarını sürdürüyor.