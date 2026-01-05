Partilerin kasası dolacak...

TBMM'de kabul edilen 2026 bütçesine göre siyasi partilere yapılacak Hazine yardımlarının miktarı da belli oldu.

MİLYARLARCA LİRALIK KAYNAK SAĞLANACAK

Son genel seçimlerde barajı aşarak parlamentoda temsil hakkı kazanan 5 partiye, oy oranları doğrultusunda milyarlarca liralık kaynak sağlanacak.

EN YÜKSEK MİKTARI AK PARTİ ALACAK

Hazine yardımında en yüksek miktarı ise Meclis'teki sandalye üstünlüğüyle AK Parti alacak.

Partilere toplam 5.6 milyar liralık yardım yapılacak.

SEÇİM OLURSA DAHA DA YÜKSELECEK

Türkiye'de siyasi partilere yapılan Hazine yardımı, son yapılan milletvekili genel seçimlerinde aldıkları oy oranına göre belirleniyor.

Kanuna göre barajı aşan partiler, her yıl merkezi yönetim bütçesinden Hazine yardımı alıyor.

Bu tutar seçim olmayan yıllarda daha düşük olurken, seçim yıllarında ise belirli katlarda artırılarak ödeniyor.

2026 YARDIM MİKTARLARI

2026 yılı için siyasi partilere yapılacak Hazine yardımları şöyle:

AK Parti: 2,5 milyar TL

CHP: 1,5 milyar TL

MHP: 600 milyon TL

İyi Parti: 550 milyon TL

DEM Parti: 500 milyon TL

İKİ KATINA ÇIKABİLİR

Bu rakamlar, partilerin 2023 genel seçiminde aldıkları oy oranlarına göre hesaplanan paylara dayandırıldı.

Ayrıca 2026'da erken seçim kararı alınması durumunda bu yardımların 2 katına kadar çıkabileceği öngörülüyor.