Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın verilerine göre, Sivas’ta, saat 11.29’da merkez üssü kent merkezi olan 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yerin 10,57 kilometre derinliğinde olan deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Bazı vatandaşlar ev ve iş yerlerinden çıkarken, derste olan öğrenciler de öğretmenleri tarafından tahliye edildi. Kent merkezindeki Selçuk Ortaokulu öğrencilerinin deprem sırasında dışarı çıktıkları anlar görüntülendi.

Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, AFAD ekipleri saha taraması başlattı.

4.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE İKİNCİ DEPREM

Sivas’ta merkez üssü kent merkezi olan 4.7 büyüklüğündeki depremden 10 dakika sonra bölge, saat 11.39’da bu kez 4.1 ile sallandı.

BAKAN YERLİKAYA VE KURUM'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depreme ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yerlikaya, "Sivas’ta 4.7 ve on dakika arayla 4.1 büyüklüğünde meydana gelen depremlerde, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başladı. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sivas'ta meydana gelen depremler sonrasında herhangi bir olumsuzluk bildirilmemekle birlikte ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun" ifadelerini kullandı.

VALİ ŞİMŞEK: OLUMSUZLUK YOK

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, depremlere ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Vali Şimşek, "İlimiz merkezli 4,7 ve 4,1 büyüklüğünde meydana gelen depremlerden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum İl genelinde taramalarımız devam etmekte olup, şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum bildirilmemiştir. Allah ülkemizi her türlü afetten korusun" ifadelerine yer verdi.

SİVAS VALİLİĞİ: EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLMİŞTİR

Sivas Valiliği: Merkeze bağlı Hacıali ve Ağılkaya köylerinde meydana gelen 4.7 ve 4.1 büyüklüğündeki iki depremin ardından 17.10.2024 Perşembe günü il merkezinde eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir.