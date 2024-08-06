2024 Milletler Ligi'nde Sakatlıklar Nedeniyle Aradığını Bulamayan A Milli Kadın Voleybol Takımımız

2024 Paris Olimpiyatları'na katılacak olan A Milli Kadın Voleybol Takımımızın kadrosu geçtiğimiz günlerde açıklandı. Açıklanan kadroda, Milli Takım'ın önemli isimlerinden İlkin Aydın ve Simge Aköz'ün yer almadığı görüldü.

Filenin Sultanları olarak da bilinen A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Milletler Ligi'nde performans gösterememişti. Yaşanan sakatlıklar nedeniyle takım, arzu ettiği sonuçlara ulaşamadı. Bu durum, Olimpiyat kadrosunun belirlenmesinde de etkili oldu.

7 yıl aradan sonra ilk kez Milli Takım kadrosunda yer almayan Simge Aköz, Instagram üzerinden bir paylaşım yaparak konuya dair düşüncelerini aktardı. Aköz, kariyeri boyunca Milli Takım formasını giymiş önemli bir isim. Kendisinin Olimpiyat kadrosunda yer almaması, Filenin Sultanları'nın deneyimli oyuncularından birinin kadro dışı kalması anlamına geliyor.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyatları'nda ülkemizi temsil edecek. Genç ve dinamik bir kadroyla turnuvaya hazırlanan Milli Takım, başarılı bir performans sergileyerek ülkemize yeni madalyalar kazandırmayı hedefliyor.