Tüm sporseverlerin merakla beklediği final günü geldi. Temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK ile Batman Petrol Spor A.Ş. bugün final mücadelesinde karşı karşıya gelecek.

Artı Değer Van Spor FK final yolculuğunda ilk olarak Menemen FK’yi, ardından Motolux 68 Aksarayspor’u ve son olarak da Çimentaş Elazığspor’u eledi. Play-Off’lara 3. Turda dahil olan Batman Petrol Spor A.Ş. ise bu turda Altınordu’yu eleyerek adını finale yazdırdı.

İki takım finalde karşı karşıya gelecek. Zor maçta kazanan taraf, 1. Lig hayalini gerçekleştirmiş olacak.

TARAFTARLARDAN BÜYÜK DESTEK

Kayseri RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20.00’de başlayacak olan karşılaşmada takımını desteklemek isteyen binlerce Vanspor taraftarı dün geceden itibaren yola çıktı.

Stattaki yerini alarak maç boyunca Vanspor’a destek verecek olan taraftarlar takımlarına güveniyor ve üst lige çıkacağına inanıyor.

Taraftarların Kayseri’ye taşınması için siyasi partiler, belediyeler, iş insanları önemli destekler sundu. Ayarlanan otobüslerle taraftarlar dün gece Kayseri’ye doğru yola çıktı.

MAÇ VAN’DA DA HEYECANLA TAKİP EDİLECEK

Birçok Vanspor taraftarının statta takımına destek vereceği ve yerinde izleyeceği maçı Van’daki taraftarlar da hem evden hem de bazı noktalara kurulacak dev ekranlardan takip edecek. Mücadele bugün saat 20.00De HT Spor TV’den canlı olarak yayınlanacak.

Vanlıların gözü kulağı Kayseri’de olacak. Tüm Vansporlular, verilen onca emeğin karşılığının bugün alınacak galibiyet ve 1. Lig bileti ile taçlanmasını umuyor ve buna inanıyor.

Kentte bugün adeta herkes bu maça odaklanmış durumdayken son sözü söyleyecek olan Vanspor olacak…