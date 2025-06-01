Elazığ’da oynanan maçta arzu edilmeyen olaylar yaşanması nedeniyle güzergah değiştirme kararı alındığı belirtilen açıklamada, "Basında çıkan bazı haberler farkı bilgiler içerdiğinden ve kamuoyunda yanlış anlaşılmaya sebebiyet vereceği değerlendirilmiştir.

Geçmiş haftalarda Elazığspor ve Vanspor arasında oynanan futbol karşılaşmalarında taraftarlar arasında gerçekleşen istenmeyen olaylar ve gerilimler değerlendirilerek yine arzu edilmeyen olayların gerçekleşmemesi amacıyla, Vanspor FK ve Batman Petrolspor Play-Off karşılaşması finali için Kayseri iline gidecek olan spor kafilelerinin ve organize olmuş taraftarların toplu maça gitme güzergahlarının farklı güzergahlardan olması talep edilmiş olup bu durum sadece taraftar otobüsleri organizasyonları için istenmiştir.

Normal otobüs seferleri veya münferiden seyahat etmekte olan vatandaşlarımızın seyahatlerinde her hangi bir güzergah değiştirme gibi kısıtlama şeklinde bir husus söz konusu değildir" ifadeleri kullanıldı.