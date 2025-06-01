Prim transferi hesaplaması nedeniyle Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) kapsamında emekli olamayan kişi, Kamu Denetçiliği Kurumu'nun (KDK) devreye girmesinin ardından emekli edildi ve geriye dönük maaşlarını alabildi.

"PRİM GÜN SAYISI TAMAMLANMADI" DİYE EYT'Lİ OLAMADI

EYT'den emekli olmak için başvuran bir kişiye, önce yaklaşık 20 ay sonra 4/A'dan 4/B'ye prim transferi kapsamında gerekli prim gün sayısını tamamlamadığı gerekçesiyle yaşlılık aylığı bağlanamayacağı yönünde bildirimde bulunuldu.

4A KAPSAMINDA EMEKLİ OLMAK İSTEDİ

Kişi, 2005'ten itibaren sürekli 4/A kapsamında sigortalı olduğunu, kendisine Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından 4/B kapsamında sigortalı olduğu döneme ilişkin herhangi bir bilgilendirme yapılmadığını belirterek, prim transferi işlemlerinin gözden geçirilerek 4/a kapsamında yaşlılık aylığı bağlanması için KDK'ye başvurdu.

HER İKİ KURUMUN SİGORTALILIK SÜRESİ TEKRAR HESAPLANDI

KDK'ye yaptığı başvuru sonrası 4/A ve 4/B kapsamındaki sigortalılık süresi yeniden hesaplanan kişiye emeklilik aylığı bağlandı.

DOSTANE ÇÖZÜM KARARI

Başvuruyu inceleyen KDK, SGK ile başvurucunun talebinin karşılanması adına temasa geçti. KDK'nin dostane çözüm kararına göre, 2023'te EYT kapsamında emekli olmak için talepte bulunan bir kişiye olumlu geri dönüş sağlandı.

BİRİKMİŞ AYLIKLARINI DA ALDI

SGK, başvurucunun emeklilik işlemlerinin başlatıldığı ve birikmiş tüm aylıklarının da başvurucunun banka hesabına yatırıldığı yönünde KDK'ye bildirimde bulundu.