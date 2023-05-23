WanHaber - ÖZEL

Bölgenin en güçlü aşiretlerinden biri olan Sılehi Aşireti, ikinci tur seçimleri hakkındaki kararını verdi. Aşiret lideri Mehmet Alayı Atlı ve ak sakallılardan oluşan heyet Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Van İl Başkanlığını ziyaret ederek AK Parti Van Milletvekili ve MKYK üyesi Burhan Kayatürk'e hayırlı olsun dileklerini iletti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Burhan Kayatürk, Sılehi Aşiretinin bölgede etkin ve saygın bir aşiret olduğuna vurgu yaptı. Aşiretin her zaman devletten yana durduğunu belirten Kayatürk, aşiret lideri Mehmet Alayı Atlı'ya teşekkür etti.

Sılehi Aşireti lideri Mehmet Alayı Atlı da aşiretteki ak sakallılar ile görüşüp, ilk turda olduğu gibi ikinci turda da Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı olan Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini dile getirdi.

'Doğru adam ile yola devam' diyen Atlı, “Sayın vekilimize şahsım ve aşiretim adına hayırlı olsun dileklerimi sunuyorum. Burhan Bey, bizim için çok önemli biridir. Van’da Burhan Bey’in oluşu hem kent hem de bölge adına güvence demektir. Aynı zamanda AK Parti içinde önemli bir isimdir. Milletvekilliği Burhan Bey için yeni görev değildir ve yıllarca milletine hizmet etmek adına bu tür görevlerde bulunmuştur. Dürüstlüğü ve kişiliğiyle tanınan bir isimdir. Hakkari, Yüksekova, Durankaya, Başkale ve Gevaş’ta aşiretine mensup kalabalık bir ak sakallıları grubunu toplayarak, hayırlı olsun ziyaretine geldik. Öte yandan birinci turda olduğu gibi ikinci turda da yine tüm aşiret mensuplarımızla birlikte Sayın Cumhurbaşkanımız için elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Doğru adamla yola devam diyoruz. Huzur ve refah için bu kararı aldık.” ifadelerini kullandı.

Ramazan Çetin