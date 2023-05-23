WanHaber - ÖZEL

14 Mayıs tarihinde yapılan seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan MHP İl Başkanı Salih Güngöralp, Van'da kapı kapı dolaşarak halkla kaynaştıklarını iddia etti, Güngöralp'ın bu söylemine vatandaşlardan "biz niye görmedik?" cevabı geldi.

Bölgede aday profillerinin çok önemli olduğunu ve oy dağılımında önemli etkisinin olduğunu belirten Güngöralp, Van'da MHP'nin oy oranlarının arttırılmasının nedeninin adayların başrısı değil, 'teşkilat başarısı' olarak değerlendirdi.

Van'da AK Parti listelerinden dolayı aldıkları tepki oylarını, Yahya Cancan ile birlikte Küresinnilerin oylarını, Ayhan Kahraman ile de koruyucu ve Alan aşiretinin oylarını alan MHP, bu durumu görmezden gelerek MHP İl Yönetiminin sıkı çalıştığını ve bu yüzden oy arttırdığını iddia etti.

"Gün gelecek MHP Van'dan tekrar milletvekili çıkaracak"

MHP İl Başkanı Salih Güngöralp, "Halk MHP’nin ırkçılık, ayrımcılık yapmadığını, her kapıyı çaldığını gördü. Parti yetkilileri şehre gelip vatandaşla temas etmesi de oy oranlarına yansıdı. Genel başkanımızın tavrı halkın sempatisini kazandı. Bir önceki seçim 16 bin oy aldığımız kentte 28 bin oya çıkmak azımsanmayacak bir başarı. Gün gelecek MHP Van'dan tekrar milletvekili çıkaracak. Güneydoğu’da halk hendek olaylarından örgüt baskısından bıktı usandı. Birçok insanı dükkanını kapadı, huzur ortamı bozuldu" dedi.

“Erdoğan ikinci turda kazanacak”

Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Güngöralp, "Cumhur İttifakı olarak sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın seçilmesi ülkemizin kaderi için vazgeçilmez ve elzemdir. “Van’da çok huzurlu bir seçim geçirdik. Bütün sandıkları gezebildik. Hiçbir yerde olumsuzluğa rastlamadık. Halk huzura susamış. Huzuru elden bırakmak istemiyor. Güzel bir seçim geçirdik. Cumhurbaşkanımızın kazanması için çalışacağız. İnşallah oradan da başarılı bir sonuç çıkaracağız. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Cumhur İttifakına olan güvenleri sonsuzdur. MHP; Milliyetçi Hareket Partisi her daim güçlü kadrolarıyla her zaman göreve hazırdır. Kimse MHP'nin yükselişini engelleyemez. Milliyetçi Hareket Partisi ilkeli bir partidir. Tüm gayret ve faaliyetlerinin temelinde ülke çıkarları vardır. İşte bu anlayış içerisinde kimsenin şüphesi olmasın. Çünkü MHP olarak hedefimiz 2024 yılında yapılacak olan Belediye seçimlerinde de başarılı olmak için taşın altına elini değil gövdesini koymuş olacak." ifadelerine yer verdi.

Haber: Ramazan Çetin