WanHaber - Mehmet Salih Giyci



Bitexen Vanspor Futbol Kulübü, devre arasında Amedspor'dan kadrosuna kattığı Tayyib Kanarya’dan istediği verimi alamadı.

Vanspor FK ile üçü ilk 11’de olmak üzere 12 maça çıkan Kanarya, 1 gollük performansı ile hayal kırıklığı yarattı. Kanarya’nın forma giydiği maçlarda vasatın üzerine çıkamaması eleştirilere sebep oldu.

Oynadığı maçlarda eski performansından uzak bir görüntü sergileyen Tayyib Kanarya, 34. hafta maçında Vanspor’a konuk olan Serik Belediyespor karşısında ilk 11’de maça başladı. Mücadele 2-2 beraberlikle devam ederken, 77. dakikada hakem Vanspor lehine penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanmak üzere topun gerisine geçen Tayyib Kanarya, fırsatı değerlendiremedi ve penaltı atışından yararlanamadı.

Vanspor FK forması altında şuana kadar attığı tek golü Ankara Demirspor karşısında penaltıdan kaydeden Kanarya, 12 maçta 367 dakika süre aldı.

Tayyib Kanarya'nın, Bitexen Vanspor Futbol Kulübü ile sözleşmesi 30 Mayıs 2024'te sona erecek.