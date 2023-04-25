Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manisa'da düzenlenen mitingde konuştu. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Manisa'da kentsel dönüşümde 11 bin 695 bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirdik.

4 İLÇEYE DAHA DOĞAL GAZ GELECEK

Manisa'da Demirci, Köprübaşı, Sarıgöl ve Selendi'ye doğal gaz sağlamayı hedefliyoruz.

KANDİL'DEN MUHALEFETE GİDEN DESTEKLER

Allah göstermesin, bunların eline ülke kalırsa ne hale geleceğimizi düşünün. Bunlar emri Kandil'den alıyor. Gelir gelmez Selo'yu, evlat katili Apo'yu çıkaracaklarını söylüyorlar. Bunlar yatıyor kalkıyor bizi Kürt kardeşlerimizden ayrı göstermeye gayret ediyor. Ey zillet ittifakı, biz Allah'ın kulları arasında ayrım yapmayız.

KILIÇDAROĞLU'NUN ALEVİLİK SÖZLERİNE TEPKİ

Bay bay Kemal çıkmış Alevilikten bahsediyor. Bizim mezhep ayrımı diye bir derdimiz yok. Tek dinimiz var, İslam. Kabuk bağlamış yaraları tekrar kanatarak insanları birbirine düşürmenin peşindeler.

(Kemal Kılıçdaroğlu) Londra'dan 300 milyar dolar getirecekmiş. Tefecilerin bu kadar kayıp parası vardı da sana mı verecek?

"TCG ANADOLU'NUN DAHA BÜYÜĞÜNÜ YAPACAĞIZ"

TCG Anadolu, İzmir'e demirleyecek. Gezsinler, görsünler. 14 Mayıs'tan sonra daha büyüğünü yapacağız. Bunun görüşmelerini zaten yapmıştık.

7'li masa kurmuşlar, maşallah evlere şenlik. Önce altı kişiydi, sonra masanın altındaki HDP'yi dahil 7 edip oldular. Türkiye daha önce koalisyonlarla siyasi krizler yaşadı. Ülkemiz altın değerinde yıllarını kaybetti.

TOGG'DA KREDİ MÜJDESİ

Kamu bankalarımız, Togg için araç bedelinin yüzde 50'si tutarında 36 ay, 0,99 oran ile kredi kullandıracak."

Haber7