Havaların ısınmasıyla batı ve güney bölgelerde vatandaşlar denize girerken, Van-Bahçesaray karayolunda kar yolu kapattı. Şehir merkezinde iki günden bu yana yağmur yağarken yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili oldu.

Kar yağışı sonrası Van-Bahçesaray karayolu üzerinde bulunan ve Türkiye'nin en yüksek geçidi olan 3 bin rakımlı Karapet Geçidi’nde ulaşımda aksamalar yaşandı. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü 111. Şube Şefliğine bağlı Görentaş Şantiye Şefliği ekipleri, bugün bölgeye giderek çalışma yaptı.İHA