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Diyarbakır'dan Ankara'ya giden yolcu otobüsünün Osmaniye'nin Toprakkale ilçesi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda seyir halindeyken motor bölümünde yangın çıktı.

Motor bölümündeki dumanları fark eden şoför, aracı emniyet şeridine çekerek yolcuları otobüsten çıkardı.

Alevler aracın diğer bölgelerine de sıçradı ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Otobüs hurdaya döndü

Yangın sonucu otobüs kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatılırken yolcular başka bir otobüsle yollarına devam etti.İHA