Seyhan Taşdemir 2000 yılında Van merkezde doğdu. ilk okul ve orta okulu zorluklarla okudu ve liseyi hem çalışarak hem de okuyarak bitirdi. Üniversite öğrencisi iken tüm zorluklara rağmen yine okudu ve hiç bir şekilde yılmadı 2020 yılında İstanbul'da zorluklarla garsonluk ve aşçı yardımcılığı olarak çalıştı. Ailesini zorluklarla geçindiren Taşdemir, lise bittikten sonra askere gitti. Askerden geldikten sonra 2022 yılın başlarında kurye olarak başladı. Yine 2022 yılında Vatan Partisi ile tanıştı. Bu süreçten sonra Vatan Partisi Van İl Başkanlığı’nda etkin görevler aldı.