Türk televizyon tarihinin en çarpıcı anlarından biri, Sevda Demirel'in Hande Ataizi'ne attığı tokat olayıdır. Bu olay, 1990'ların sonunda, her iki ismin de katıldığı bir televizyon programında gerçekleşmiştir. Olayın ardından, Demirel ve Ataizi arasındaki gerilim ve bu gerilimin sebepleri uzun süre magazin gündemini meşgul etmiştir.

Reyting Uğruna Yaşananlar

Hande Ataizi, yıllar sonra yaptığı bir açıklamada, olayın reyting uğruna kullanıldığını ve kendisinin bu durumdan olumsuz etkilendiğini belirtmiştir. Ataizi, programın banttan çekildiğini ve soruların editörler tarafından hazırlandığını, kendisinin sadece soruları sorduğunu ifade etmiştir. Demirel'in tokat atmasının ardından şok yaşadığını ve bu durumun yıllarca üzerinde etkisini sürdürdüğünü dile getirmiştir.

Barış ve Uzlaşma Çabaları

Yıllar sonra Sevda Demirel, olayla ilgili pişmanlık duyduğunu ve Hande Ataizi ile barışmak istediğini ifade etmiştir. Demirel, Ataizi'ye barış mesajları gönderdiğini ve artık bu olayın geride kalmış olmasını dilediğini belirtmiştir. Ancak Ataizi'nin bu çabalar karşısında nasıl bir tutum sergilediği bilinmemektedir.