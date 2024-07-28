Ege ve Akdeniz sahillerini aratmayan Van Gölü sahilleri, hafta içi-hafta sonu serinlemek ve dinlenip aileleriyle eğlenceli vakit geçirmek isteyenlerle dolup taşıyor.

Özellikle piknik alanlarına gitme imkanı bulan Vanlılar, dün de güzel havanın tadını çıkardı. Sıcak havayı da fırsat bilen vatandaşlar, kahvaltıdan öğle vakti yapılan mangala, ardından semaver çayıyla gün boyu keyifli anlar yaşadı.

Özellikle göle kıyısı bulunan Gevaş, Edremit, Tuşba ve Erciş ilçelerinde sıcak havalardan bunalan vatandaşlar gölün serin sularında keyifli vakit geçirirken gün batımıyla beraber keyifli günü taçlandırıyor.

“HERKESİ VAN’A DAVET EDİYORUM”

İstanbul’da ikamet eden ve tatil için memleketi Van’a gelen Harun isimli vatandaş, “Şehir dışında ikamet ediyorum. Her yıl yaza doğru Van’a gelme planları yapıyoruz. Özellikle Van Gölü’nde yüzmek için sabırsızlıkla yazın gelmesini bekliyoruz. Van bizim için vazgeçilmez. Van’a geldikten sonra ilk yaptığımız keyif gölde yüzmek oluyor. Sadece göl değil hemen hemen tüm ilçelerinde doğal güzellikler var. Keşfedilmeyi bekleyen doğal güzellikler de bulunuyor. Herkesi Van’a, Van Gölü’ne, buradaki atmosferi yaşayıp keyif çıkarmaya davet ediyorum.” ifadelerini kullandı.

İsmini belirtmek istemeyen bir vatandaş ise, “Van Gölü bizim için çok önemlidir. Fırsat buldukça sıcak havanın keyfini göle girerek yaşıyoruz. Dinlenmek ve serinlemek için gidilebilecek en güzel yerlerden biri. Van doğasıyla, doğal güzellikleriyle çok güzel bir yer. Dinlenmek isteyenlere ve özellikle hafta sonunu değerlendirmek isteyen bölge illerdeki vatandaşların buralara gelip bu güzelliği tatmalarını tavsiye ediyorum.” şeklinde konuştu.