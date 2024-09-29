Ağır Hakaretler ve Sosyal Medya Baskısı

Olayın ardından polise verdiği ilk ifade, durumun ciddiyetini gözler önüne sererken, Akın’ın yaşadığı travmanın yanı sıra, saldırının sebeplerine dair önemli ipuçları sundu,Ersin Düzen’in moderatörlüğünde gerçekleştirilen bir programda, Akın’ın açıklamaları detaylı olarak paylaşıldı. Eski futbolcu, Fenerbahçe hakkında yaptığı yorumların ardından sosyal medya üzerinden yoğun bir hakaret ve küfür bombardımanına maruz kaldığını belirtti. Bu bağlamda, saldırının arkasında olduğu düşünülen dört yorumcunun isimlerini polise ilettiği öğrenildi.

Kırgınlık ve Destek Eksikliği

Akın, Fenerbahçe yönetiminden herhangi bir destek görmediğini ifade ederek, kulübe karşı büyük bir kırgınlık hissettiğini dile getirdi. Saldırının sadece şahsına değil, kulübe de yönelik organize bir eylem olduğuna dikkat çeken Akın, bu durumun arka planındaki olası bağlantıları derinlemesine incelemek gerektiğini vurguladı.