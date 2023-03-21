Seracettin Bedirhanoğlu, 1972 yılında Van'ın Muradiye ilçesi'ne bağlı Balaklı Köyü'nde doğdu. İlkokulu Balaklı Köyünde, ortaokulu Van Atatürk Lisesinde, liseyi ise Ankara Çankaya Lisesinde okudu. Bedirhanoğlu, 1994 yılında Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Eğitim hayatının dışında Van’ı hiç terk etmedi. Bedirhanoğlu, bir yandan serbest avukatlık yaparak görevini icra ederken öte taraftan Van merkez ve Muradiye ilçelerinde miras yolu ile kalan arazilerde tarım ile uğraştı. Yine, eğitim, hayvancılık, ithalat-ihracat ve gıda sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin yönetim kurulu başkanlığında bulundu. Seracettin Bedirhanoğlu, ayrıca Van Erciş Pancar Kooperatifleri Birliği Üyesi, Van Barosu Üyesi, Ankara Politikalar Merkezi Üyesi, Türkiye Milli Sağlık ve Doğa Bilimleri Derneği Üyesi olarak STK'larda da aktif olarak görev aldı. Avukat, aktivist Kübra Bedirhanoğlu ile evli olan Seracettin Bedirhanoğlu, iki çocuk (bir kız, bir erkek) babasıdır. 2020-2022 yıllarında Van CHP İl Başkanlığı görevini yürüten Bedirhanoğlu, önce atama ardından kongre ile görevini sürdürdü. Partinin aldığı karar gereği milletvekili aday adayı olmak üzere görevinden istifa etti.