Vangölü Aktivistleri ile Van Doğu Kültür Sanat Derneği’nin öncülüğünde, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların bir araya gelmesiyle Van’ın sorunlarının tartışıldığı ve çözüm önerilerinin geliştirildiği Şehir Okumaları Projesi’nin ikinci 6 aylık serüveni 3 Ekim’de başlayacak.

Şehir Okumaları Projesi’nin ikinci yılında, kent tarihi, sosyoloji, nüfus, göç, toplumsal hareketler ele alınacak, akademik seminerler, somut olmayan kültürel mirasa dair atölyeler ve geziler gerçekleştirilecek ve somut kültürel miras kapsamında tarihi ören yerlerine ziyaretler olacak.

“Şehir bizim, miras hepimizin” mottosuyla hareket edilecek olan projede; Van’ın kültürel mirası ön plana çıkarılmak isteniyor, aynı zamanda projenin bir diğer amacı ise, kültürel miras aktivizmi başlatarak geçmişi hatırlamak, geleceğe daha güçlü bir plan oluşturmak ve evrensel bir vizyon geliştirmek.

Geçtiğimiz yıl yaklaşık altı ay süren projede 25 seminer ve etkinlik düzenlenmişti. Bu yıl ise Van’ın kültürel mirasını merkeze alarak kentsel kimlik üzerine çalışmalar yürütülecek ve kentin tarihsel değerleri ile toplumsal bağları güçlendirilecek.