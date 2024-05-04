Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan ve Eşbaşkan Neslihan Şedal, tebrik ziyaretlerini kabul ediyor. Ziyaretçileri makamda ağırlayan eşbaşkanların, halkın sorun ve sıkıntılarını da dinleyerek tek tek not aldığı kaydedildi.

Bu kapsamda dün de Van İş Adamları Derneği (VİŞAD) yönetim kurulu üyeleri tebrik ziyareti gerçekleştirip hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Ziyaretlerinden ötürü memnuniyet duyduklarını belirten Eşbaşkanlar Zeydan ve Şedal, derneklerin belediyeler ile istişareli olduğunda halkın yararına daha verimli sonuçlar elde edildiğini, ilin ve bölgenin meselelerine dair ortak akıl geliştirme noktasında bu görüşmeleri önemsediklerini söyledi.