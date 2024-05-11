SMA hastanı Sena Bebek için kermes düzenlendi. İpekyolu Atatürk Sanat Galerisi'nde düzenlenen kermese Van Büyükşehir Belediye Eşbaşkanları Zeydan ve Şedal de katılım sağladı.

"SMA'LI BEBEKLERİMİZİ YAŞATABİLMEK İÇİN BURADAYIZ"

Kermeste konuşan Van Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Neslihan Şedal, "Bizler bugün SMA'lı bebeklerimizi yaşatabilmek için buradayız. Bu kampanyalar başarıya ulaşana kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. Dayanışma duygularımızı her defasında yapmaya devam edeceğiz. Sena'dan tutalım diğer bebeklere kadar bütün kampanyaların başarıya ulaşabilmesi için mücadelemiz devam edecek" dedi.

"HERKESİN DUYARLILIKLA SAHİP ÇIKMASI GEREKİYOR"

Van Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Abdullah Zeydan ise, "Biz Büyükşehir Belediyesi eşbaşkanları olarak SMA'lı bebeklerimize destek olmak için belediyemize gönderilecek çiçeklerin yerine yurttaşlarımıza bağışta bulunmaları ricasında bulunmuştuk. Hemşerilerimiz de büyük bir duyarlılık göstererek bu dayanışmayı büyüttüler ve çok şükür iki tane bebeğimiz tedavi olabilecek parayı elde ettiler. İnşallah kalan diğer bebeklerimize de duyarlılık göstereceğinize inanıyoruz. Sena, Nursima ve Aysima bebeğimize herkesin duyarlılıkla sahip çıkması gerekiyor. Uzun bir zamandır bebeklerimizin kampanyasında gönüllü olarak çalışan bütün yüreği güzel yoldaşlarımıza ve kardeşlerimize çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.