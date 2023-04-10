Hüda Par İl Başkanı Av. Rasim Sayğın, 3 Nisan tarihinde Tuşba Halk Pazarı’nda meydana gelen yangında çok sayıda iş yerinin adeta küle döndüğünü, esnafların büyük zarara uğradığını belirtti.

Söz konusu esnaflar için acil destek çağrısında bulunan Başkan Sayğın, “Tuşba Rus Pazarında dükkanları yanan esnaflar için üç acil çağrıda bulunuyoruz.

Birincisi; dükkânlar ivedi bir şekilde açılarak bayrama yetiştirilmelidir. İkincisi; çek ve senet borçları için bir kısım hibe olmak üzere faizsiz kredi verilmelidir. Üçüncüsü ise halkımız bayram alışverişini Tuşba Rus Pazarı esnafından yapmalıdır” ifadelerini kullandı.

Van Bölge Gazetesi