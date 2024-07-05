Malzemeler



2 adet büyük boy patlıcan

1 küçük kuru soğan

100 gr beyaz peynir veya lor

1 adet yumurta

Bir tutam maydanoz

1 yemek kaşığı un

1 çay kaşığı kabartma tozu

Karabiber, kimyon, zerdeçal, kırmızı biber ve yeteri kadar tuz

Bulamak için: 1 yumurta ve galeta unu

Kızartmak için zeytinyağı

Hazırlanışı:

Patlıcanları Hazırlayın: Patlıcanları rendeleyin veya küçük küçük doğrayın. Üzerine tuz serpip karıştırın ve tel süzgece bırakıp suyunu vermesini sağlayın.

Malzemeleri Birleştirin: Soğanı ve maydanozu küçük doğrayın, peyniri elinizle ufalayın. Yumurta hariç diğer malzemeleri de karışıma ekleyin.

Patlıcanı Ekleyin: Patlıcanların suyunu elinizle iyice sıkıp, diğer malzemelerle karıştırın. En son yumurtayı ekleyip karışımı yoğurun.

Şekillendirin: Karışımdan yumurta büyüklüğünde parçalar alıp oval veya yuvarlak köfteler yapın. Hazırladığınız mücverleri 15 dakika buzdolabında dinlendirin.

Kızartın: Mücverleri önce yumurtaya, ardından galeta ununa bulayıp orta ateşte her iki tarafı da kızartın.

Bu tarifle patlıcan mücveri yaparken dikkat edilmesi gereken en önemli püf noktası, patlıcanın suyunun iyice sıkılması ve karışımın dinlendirilmesidir. Bu sayede mücverleriniz asla yağ çekmeyecek ve çıtır çıtır olacak. Akdeniz mutfağının bu sağlıklı ve hafif lezzeti, sofralarınızda vazgeçilmez bir yer edinecek!

Şimdi mutfağa girin ve bu nefis Yunan patlıcan mücverini deneyin! Sevdikleriniz bu tarife bayılacak!