Kırmızı siyahlı Van ekibi yarın deplasmanda SMS Grup Sarıyerspor’a konuk olacak. Zirve yarışında son haftalarda önemli puanlar alan İmaj Altyapı Van Spor FK, konuk olacağı rakibini yenerek, 3 puanı taraftarına armağan etmek istiyor.

Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor FK, SMS Grup Sarıyerspor maçının hazırlıklarını tamamladı ve ardından İstanbul’a gitti. Galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak olan Van ekibi, zirve yarışındaki ilerleyişini devam ettirmek istiyor.

Karşılaşmayı tribünlerde takip edemeyecek olan sporseverler, mücadelenin hangi kanaldan canlı yayınlanacağını merak ediyor.

İŞTE KARŞILAŞMANIN CANLI YAYINLANACAĞI KANAL

SMS Grup Sarıyerspor-İmaj Altyapı Van Spor FK arasındaki mücadele, yarın saat 14.30’da Yusuf Ziya Öniş stadında oynanacak.

Karşılaşmayı tribünlerden takip edemeyecek olan taraftarlar, TRT Spor kanalından maçı canlı olarak izleyebilecek.